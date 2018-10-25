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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2457245824592460>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:04

  hume написав:
  trololo написав:
  BIGor написав:Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).


кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?

А выкупают случаем не любi друзi?


однозначно. или масоны
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:07

  zzzzzz написав:
  flyman написав:Влад, якщо долар дешевшає, а ціна бетона відігрує інфляцію, де профіт?

Он имел ввиду что доллар дешевеет относительно квадратных метров а не относительно других валют

мені цікаво, який фундамент в епоху дорожаючого долара,
зараз ніби 2% на бонди, а планує ФРС піднімати поступово до 5%...
епоха дешевого бакса закінчилася
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:08

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.


они были, есть и будут всегда, как бы оп застройщиков не старались представить вторичку бесполезным и никому не нужным неликвидом)
и бог тут вовсе ни при чем - рынок есть рынок

зы: еслешо - я вовсе не фанат вторички и совкошлака, я просто стараюсь быть объективным и не вестись на пропаганду застройщиков во вред здравому смыслу

При росте цен на отделочные работы число людей с деньгами, выбирающих совковторичку будет стремительно сокращаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:що краще це (за 5 хв до рейкового транспорта):
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... BVYnn.html
ци новобудова після в стані "післі будівельників" в туж ціну в іпенях іпенів?

Скоріш за все друге краще.
По-перше, кухня 5.5 м2 проти 8
По-друге, у новобудові просто треба зробити ремонт, а тут ще й демонтаж перед тим
Але багато чого залежить від того, що буде в більших іпенях
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:10

  airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.

У меня все первые квартиры были во вторичке, т.к. покупались на максимуме бюджета (небольшого). При этом я старалась выйти на оптимальный метраж и более менее нормальный район. На полноценный ремонт денег уже не оставалось. Важно было или быстро переехать и жить, или сразу пустить под аренду, чтобы деньги работали.
Сейчас, обеспечив прожиточный пассивный доход, я постепенно перевожу вторичку в новострои.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:При росте цен на отделочные работы число людей с деньгами, выбирающих совковторичку будет стремительно сокращаться.


Наоборот :). Хотя, если бюджет неограничен, то только модные МОПы с вентфасадами. Но таких людей мало.
Востаннє редагувалось Elensk в П'ят 26 жов, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:12

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.


они были, есть и будут всегда, как бы оп застройщиков не старались представить вторичку бесполезным и никому не нужным неликвидом)
и бог тут вовсе ни при чем - рынок есть рынок

зы: еслешо - я вовсе не фанат вторички и совкошлака, я просто стараюсь быть объективным и не вестись на пропаганду застройщиков во вред здравому смыслу

При росте цен на отделочные работы число людей с деньгами, выбирающих совковторичку будет стремительно сокращаться.

первичку, на вторичку впливають трохи інші фактори.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:12

Известный своей фантасмагорией мега комплекс Радужный в Одессе.

Сегодня в жилмассиве «Радужный» на окраине Одессы вызывали пожарную охрану: в квартире на последнем этаже 16-этажного дома вспыхнул электроприбор.
Однако ГСЧСники — сразу восемь бригад (ехали по повышенному номеру вызова) — долго не могли попасть в узенькие проезды жилого комплекса, забитые автотранспортом.
Жильцам пришлось потушить огонь самостоятельно.

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... S8acqp-Dy0
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:15

  Elensk написав:
  airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.

У меня все первые квартиры были во вторичке, т.к. покупались на максимуме бюджета (небольшого). При этом я старалась выйти на оптимальный метраж и более менее нормальный район. На полноценный ремонт денег уже не оставалось. Важно было или быстро переехать и жить, или сразу пустить под аренду, чтобы деньги работали.
Сейчас, обеспечив прожиточный пассивный доход, я постепенно перевожу вторичку в новострои.

як не дивно, в мене подібний план:
- спочатку оточити Київ кавалірками, отримати від них стабільний пасивний дохід,
а потім зайнятися покращення якості активу
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:- спочатку оточити Київ кавалірками, отримати від них стабільний пасивний дохід,
а потім зайнятися покращення якості активу


Тут важно, чтобы кавалерки были ликвидными, а то можно с ними не расстаться :).
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