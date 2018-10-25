Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Влад, якщо долар дешевшає, а ціна бетона відігрує інфляцію, де профіт?
Он имел ввиду что доллар дешевеет относительно квадратных метров а не относительно других валют
мені цікаво, який фундамент в епоху дорожаючого долара, зараз ніби 2% на бонди, а планує ФРС піднімати поступово до 5%... епоха дешевого бакса закінчилася
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.
У меня все первые квартиры были во вторичке, т.к. покупались на максимуме бюджета (небольшого). При этом я старалась выйти на оптимальный метраж и более менее нормальный район. На полноценный ремонт денег уже не оставалось. Важно было или быстро переехать и жить, или сразу пустить под аренду, чтобы деньги работали. Сейчас, обеспечив прожиточный пассивный доход, я постепенно перевожу вторичку в новострои.
airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.
они были, есть и будут всегда, как бы оп застройщиков не старались представить вторичку бесполезным и никому не нужным неликвидом) и бог тут вовсе ни при чем - рынок есть рынок
зы: еслешо - я вовсе не фанат вторички и совкошлака, я просто стараюсь быть объективным и не вестись на пропаганду застройщиков во вред здравому смыслу
При росте цен на отделочные работы число людей с деньгами, выбирающих совковторичку будет стремительно сокращаться.
первичку, на вторичку впливають трохи інші фактори.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Известный своей фантасмагорией мега комплекс Радужный в Одессе.
Сегодня в жилмассиве «Радужный» на окраине Одессы вызывали пожарную охрану: в квартире на последнем этаже 16-этажного дома вспыхнул электроприбор. Однако ГСЧСники — сразу восемь бригад (ехали по повышенному номеру вызова) — долго не могли попасть в узенькие проезды жилого комплекса, забитые автотранспортом. Жильцам пришлось потушить огонь самостоятельно.
airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.
У меня все первые квартиры были во вторичке, т.к. покупались на максимуме бюджета (небольшого). При этом я старалась выйти на оптимальный метраж и более менее нормальный район. На полноценный ремонт денег уже не оставалось. Важно было или быстро переехать и жить, или сразу пустить под аренду, чтобы деньги работали. Сейчас, обеспечив прожиточный пассивный доход, я постепенно перевожу вторичку в новострои.
як не дивно, в мене подібний план: - спочатку оточити Київ кавалірками, отримати від них стабільний пасивний дохід, а потім зайнятися покращення якості активу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.