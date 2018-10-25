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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:17
flyman написав: zzzzzz написав: flyman написав:
Влад, якщо долар дешевшає, а ціна бетона відігрує інфляцію, де профіт?
Он имел ввиду что доллар дешевеет относительно квадратных метров а не относительно других валют
мені цікаво, який фундамент в епоху дорожаючого долара,
зараз ніби 2% на бонди, а планує ФРС піднімати поступово до 5%...
епоха дешевого бакса закінчилася
Инфляция в США в октябре - 2,3% ( октябрь к октябрю 2017 )
Средняя инфляция за последние 5 лет примерно 1,9%
Бонды США ( 30 летки ) сегодня - 3,32%
Востаннє редагувалось zzzzzz
в П'ят 26 жов, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:19
Elensk написав: flyman написав:
- спочатку оточити Київ кавалірками, отримати від них стабільний пасивний дохід,
а потім зайнятися покращення якості активу
Тут важно, чтобы кавалерки были ликвидными, а то можно с ними не расстаться
.
я орієнтуюсь локаціями на швидкісниий рейковий транспорт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:21
схоже франт теж троль на зарплаті
пукнув і знову в кущі...
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:23
kingkongovets написав:
кстати, вдогонку к теме про эмигрантов:
на днях пообщался в клубе гермес с одним молодым арабчонком, говорит на украинском практически свободно, на русском попробовал - не шарит) английский свободно тож
спокойный, воспитанный, эрудированный - всего 22 года
я за таких эмигрантов еслешо
а шо Михалыч ещё живой?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:26
zzzzzz написав: flyman написав:
Влад, якщо долар дешевшає, а ціна бетона відігрує інфляцію, де профіт?
Он имел ввиду что доллар дешевеет относительно квадратных метров а не относительно других валют
Имелась в виду именно инфляция доллара, которую нужно вычитать из процентных ставок.
Конечно, у жилья есть амортизация, но мы видим, что, если взять стоимость метра, то 50 летняя советская панелька стоит не дешевле свежего экономновостроя с похожими характеристиками.
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:29
airmax78 написав: bond написав:
Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?
А какую цену вы считаете справедливой за квадратный метр в лучшем ЖК в Киеве?
Я не знаю що таке справедлива ціна. Є попит - є ринкова ціна.
Останній раз коли я був в ОП називали близько 40т грн за метр в 3к в будинку №5 на этапі "готуємось копати".
airmax78, а ви проінвестували по якій ціні?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:29
Vlad442 написав:
Имелась в виду именно инфляция доллара, которую нужно вычитать из процентных ставок.
Конечно, у жилья есть амортизация, но мы видим, что, если взять стоимость метра, то 50 летняя советская панелька стоит не дешевле свежего экономновостроя с похожими характеристиками.
В чем выигрывают совковые дома это в меньшей концентрации заселенности. Рациональном планировании в вопросах д/с , школ. В новостроях тупо гонят жилые метры и наплевать на инфраструктуру.Про парковку вообще лучше не вспоминать.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:30
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.
они были, есть и будут всегда, как бы оп застройщиков не старались представить вторичку бесполезным и никому не нужным неликвидом)
и бог тут вовсе ни при чем - рынок есть рынок
зы: еслешо - я вовсе не фанат вторички и совкошлака, я просто стараюсь быть объективным и не вестись на пропаганду застройщиков во вред здравому смыслу
При росте цен на отделочные работы число людей с деньгами, выбирающих совковторичку будет стремительно сокращаться.
Да, давно пора снести оболонский шлак и застроить 35 этажными заборами. Особенно на Приречной, километр 30 этажей отбил бы все вложения в переселения шлакеров в новые уютные 30 метровые студии.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:31
Elensk написав: airmax78 написав:
Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.
У меня все первые квартиры были во вторичке, т.к. покупались на максимуме бюджета (небольшого). При этом я старалась выйти на оптимальный метраж и более менее нормальный район. На полноценный ремонт денег уже не оставалось. Важно было или быстро переехать и жить, или сразу пустить под аренду, чтобы деньги работали.
Сейчас, обеспечив прожиточный пассивный доход, я постепенно перевожу вторичку в новострои.
У меня примерно так же, но есть отличие. Когда я начинал вкладывать свободные деньги в недвижимость, новостроек у нас или не было, или были высокого сегмента. Дорого и с большими площадями. Под аренду не годились. Кроме этого, отдать деньги кому-то под обещание построить после 90-ых не укладывалось в картину мира.
В игноре всего одна обезьяна.
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