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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2457245824592460

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:17

  flyman написав:
  zzzzzz написав:
  flyman написав:Влад, якщо долар дешевшає, а ціна бетона відігрує інфляцію, де профіт?

Он имел ввиду что доллар дешевеет относительно квадратных метров а не относительно других валют

мені цікаво, який фундамент в епоху дорожаючого долара,
зараз ніби 2% на бонди, а планує ФРС піднімати поступово до 5%...
епоха дешевого бакса закінчилася


Инфляция в США в октябре - 2,3% ( октябрь к октябрю 2017 )
Средняя инфляция за последние 5 лет примерно 1,9%

Бонды США ( 30 летки ) сегодня - 3,32%
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 26 жов, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:19

  Elensk написав:
  flyman написав:- спочатку оточити Київ кавалірками, отримати від них стабільний пасивний дохід,
а потім зайнятися покращення якості активу


Тут важно, чтобы кавалерки были ликвидными, а то можно с ними не расстаться :).

я орієнтуюсь локаціями на швидкісниий рейковий транспорт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:21

схоже франт теж троль на зарплаті :)
пукнув і знову в кущі...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:23

  kingkongovets написав:кстати, вдогонку к теме про эмигрантов:
на днях пообщался в клубе гермес с одним молодым арабчонком, говорит на украинском практически свободно, на русском попробовал - не шарит) английский свободно тож
спокойный, воспитанный, эрудированный - всего 22 года
я за таких эмигрантов еслешо

а шо Михалыч ещё живой?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:26

  zzzzzz написав:
  flyman написав:Влад, якщо долар дешевшає, а ціна бетона відігрує інфляцію, де профіт?

Он имел ввиду что доллар дешевеет относительно квадратных метров а не относительно других валют

Имелась в виду именно инфляция доллара, которую нужно вычитать из процентных ставок.
Конечно, у жилья есть амортизация, но мы видим, что, если взять стоимость метра, то 50 летняя советская панелька стоит не дешевле свежего экономновостроя с похожими характеристиками.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:29

  airmax78 написав:
  bond написав:Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?

А какую цену вы считаете справедливой за квадратный метр в лучшем ЖК в Киеве?

Я не знаю що таке справедлива ціна. Є попит - є ринкова ціна.
Останній раз коли я був в ОП називали близько 40т грн за метр в 3к в будинку №5 на этапі "готуємось копати".
airmax78, а ви проінвестували по якій ціні?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:29

  Vlad442 написав:Имелась в виду именно инфляция доллара, которую нужно вычитать из процентных ставок.
Конечно, у жилья есть амортизация, но мы видим, что, если взять стоимость метра, то 50 летняя советская панелька стоит не дешевле свежего экономновостроя с похожими характеристиками.


В чем выигрывают совковые дома это в меньшей концентрации заселенности. Рациональном планировании в вопросах д/с , школ. В новостроях тупо гонят жилые метры и наплевать на инфраструктуру.Про парковку вообще лучше не вспоминать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:30

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.


они были, есть и будут всегда, как бы оп застройщиков не старались представить вторичку бесполезным и никому не нужным неликвидом)
и бог тут вовсе ни при чем - рынок есть рынок

зы: еслешо - я вовсе не фанат вторички и совкошлака, я просто стараюсь быть объективным и не вестись на пропаганду застройщиков во вред здравому смыслу

При росте цен на отделочные работы число людей с деньгами, выбирающих совковторичку будет стремительно сокращаться.


Да, давно пора снести оболонский шлак и застроить 35 этажными заборами. Особенно на Приречной, километр 30 этажей отбил бы все вложения в переселения шлакеров в новые уютные 30 метровые студии. :mrgreen:
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