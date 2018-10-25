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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:35

  zzzzzz написав:
  vano80 написав:
Да, давно пора снести оболонский шлак и застроить 35 этажными заборами. Особенно на Приречной, километр 30 этажей отбил бы все вложения в переселения шлакеров в новые уютные 30 метровые студии. :mrgreen:


С точки зрения инвестиционной привлекательности лучше все хрущи на Печерске снести и затроить Ылитными 35-этажками , дороги можно не строить, ездить все равно не получиться , только велодорожки )))


При той стоимости там можно будет ставить трелеваторы (так кажется называется). Негоже достойным людям за такие деньги ножками перебирать.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:В чем выигрывают совковые дома это в меньшей концентрации заселенности. Рациональном планировании в вопросах д/с , школ. В новостроях тупо гонят жилые метры и наплевать на инфраструктуру.Про парковку вообще лучше не вспоминать.

Школы-садики подтянутся со временем. Когда заселялась советская вторичка молодыми людьми с детьми, в школах было две смены и классы с буквами Е, И.

Парковка это проблема не столько придомовой, сколько контингента. В хруще машины у десятка человек - пакруйся где хочешь, в более современных домах четыре десятка машин на дом и уже люди не выезжают лишний раз, чтобы не потерять место под подъездом. Новострой, где у большинства машины, это боль.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:44

Vlad442
Если на генплане стоит школа или ДС а вместо этого строят еще одну 25-этажку то куда подтянуться ДС и школы ?
для ПОХ это проблема-проблем
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:45

  Vlad442 написав:Школы-садики подтянутся со временем..


о - еще один штамп для лохов :mrgreen:
а про парковки ваще молчу - в новых гетто за них уже реальные холливары по вечерам
пиши еще владик, шо у вас там еще в загашнике есть? какие еще есть штампы в арсенале продажника? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:52

  Vlad442 написав:Школы-садики подтянутся со временем. Когда заселялась советская вторичка молодыми людьми с детьми, в школах было две смены и классы с буквами Е, И.

Куда они подтянутся, если места под школу/садик уже нет?
Вот где можно втулить школу/садик в Мордоре?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:В чем выигрывают совковые дома это в меньшей концентрации заселенности. Рациональном планировании в вопросах д/с , школ. В новостроях тупо гонят жилые метры и наплевать на инфраструктуру.Про парковку вообще лучше не вспоминать.


Это да.
Я все не могла понять, почему о Тампере здесь высказываются с таким пренебрежением. Реально классный район: очень зеленый, большие дворы, во дворах школы, садики, классные детские площадки, всегда есть место для парковки. Тихо, уютно. Куча транспорта во все углы Киева, рядом канал и Днепр. Мне понравилось там жить. Очень комфортно.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:03

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Школы-садики подтянутся со временем. Когда заселялась советская вторичка молодыми людьми с детьми, в школах было две смены и классы с буквами Е, И.

Куда они подтянутся, если места под школу/садик уже нет?
Вот где можно втулить школу/садик в Мордоре?



Зачем впадать в крайности ))
Возьмем Комфорт таун. На территории 1 ДС , да и то ЧАСТНЫЙ , то есть бабла зарядят нормально. В окружности есть еще 4 ДС но это все со времен совка.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:03

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:В чем выигрывают совковые дома это в меньшей концентрации заселенности. Рациональном планировании в вопросах д/с , школ. В новостроях тупо гонят жилые метры и наплевать на инфраструктуру.Про парковку вообще лучше не вспоминать.


Это да.
Я все не могла понять, почему о Тампере здесь высказываются с таким пренебрежением. Реально классный район: очень зеленый, большие дворы, во дворах школы, садики, классные детские площадки, всегда есть место для парковки. Тихо, уютно. Куча транспорта во все углы Киева, рядом канал и Днепр. Мне понравилось там жить. Очень комфортно.

то місцеві заздрисники. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:04

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Школы-садики подтянутся со временем. Когда заселялась советская вторичка молодыми людьми с детьми, в школах было две смены и классы с буквами Е, И.

Куда они подтянутся, если места под школу/садик уже нет?
Вот где можно втулить школу/садик в Мордоре?


Возможно все проще. Проектировщики честно "творят" массивы по десятку однушек на этаже в расчете на молодых-бездетных. А наши нерадивые инвесторы решают там детишек рожать. Так что сами виноваты.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:07

  zzzzzz написав:
  _Mykola_ написав:
Зачем впадать в крайности ))
Возьмем Комфорт таун. На территории 1 ДС , да и то ЧАСТНЫЙ , то есть бабла зарядят нормально. В окружности есть еще 4 ДС но это все со времен совка.

Зображення


А вот интересно, жители комфорта неоднократно проявляли нехорошие чувства по поводу окружающих их хрущей. А водят ли они своих детей в совкошколы и совкосадики? Или ненависть к неудачникам само собой, а "обед по расписанию"? :D
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