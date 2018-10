Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:45

Vlad442 написав: Школы-садики подтянутся со временем.. Школы-садики..



о - еще один штамп для лохов

а про парковки ваще молчу - в новых гетто за них уже реальные холливары по вечерам

пиши еще владик, шо у вас там еще в загашнике есть? какие еще есть штампы в арсенале продажника? о - еще один штамп для лохова про парковки ваще молчу - в новых гетто за них уже реальные холливары по вечерампиши еще владик, шо у вас там еще в загашнике есть? какие еще есть штампы в арсенале продажника?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.