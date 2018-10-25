Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vano80 написав: Да, давно пора снести оболонский шлак и застроить 35 этажными заборами. Особенно на Приречной, километр 30 этажей отбил бы все вложения в переселения шлакеров в новые уютные 30 метровые студии.
С точки зрения инвестиционной привлекательности лучше все хрущи на Печерске снести и затроить Ылитными 35-этажками , дороги можно не строить, ездить все равно не получиться , только велодорожки )))
При той стоимости там можно будет ставить трелеваторы (так кажется называется). Негоже достойным людям за такие деньги ножками перебирать.
zzzzzz написав:В чем выигрывают совковые дома это в меньшей концентрации заселенности. Рациональном планировании в вопросах д/с , школ. В новостроях тупо гонят жилые метры и наплевать на инфраструктуру.Про парковку вообще лучше не вспоминать.
Школы-садики подтянутся со временем. Когда заселялась советская вторичка молодыми людьми с детьми, в школах было две смены и классы с буквами Е, И.
Парковка это проблема не столько придомовой, сколько контингента. В хруще машины у десятка человек - пакруйся где хочешь, в более современных домах четыре десятка машин на дом и уже люди не выезжают лишний раз, чтобы не потерять место под подъездом. Новострой, где у большинства машины, это боль.
Vlad442 написав:Школы-садики подтянутся со временем..
о - еще один штамп для лохов а про парковки ваще молчу - в новых гетто за них уже реальные холливары по вечерам пиши еще владик, шо у вас там еще в загашнике есть? какие еще есть штампы в арсенале продажника?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:В чем выигрывают совковые дома это в меньшей концентрации заселенности. Рациональном планировании в вопросах д/с , школ. В новостроях тупо гонят жилые метры и наплевать на инфраструктуру.Про парковку вообще лучше не вспоминать.
Это да. Я все не могла понять, почему о Тампере здесь высказываются с таким пренебрежением. Реально классный район: очень зеленый, большие дворы, во дворах школы, садики, классные детские площадки, всегда есть место для парковки. Тихо, уютно. Куча транспорта во все углы Киева, рядом канал и Днепр. Мне понравилось там жить. Очень комфортно.
zzzzzz написав:В чем выигрывают совковые дома это в меньшей концентрации заселенности. Рациональном планировании в вопросах д/с , школ. В новостроях тупо гонят жилые метры и наплевать на инфраструктуру.Про парковку вообще лучше не вспоминать.
Это да. Я все не могла понять, почему о Тампере здесь высказываются с таким пренебрежением. Реально классный район: очень зеленый, большие дворы, во дворах школы, садики, классные детские площадки, всегда есть место для парковки. Тихо, уютно. Куча транспорта во все углы Киева, рядом канал и Днепр. Мне понравилось там жить. Очень комфортно.
_Mykola_ написав: Зачем впадать в крайности )) Возьмем Комфорт таун. На территории 1 ДС , да и то ЧАСТНЫЙ , то есть бабла зарядят нормально. В окружности есть еще 4 ДС но это все со времен совка.
А вот интересно, жители комфорта неоднократно проявляли нехорошие чувства по поводу окружающих их хрущей. А водят ли они своих детей в совкошколы и совкосадики? Или ненависть к неудачникам само собой, а "обед по расписанию"?