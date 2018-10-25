А почитайте в комфорт тауне как обстоит дело с школой/садиком.
Построить практически жилой микрорайон и садик/школу вообще не планировать?
И сразу получаем дикий перегруз на существующие школы/садики в округе.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:08
А почитайте в комфорт тауне как обстоит дело с школой/садиком.
Построить практически жилой микрорайон и садик/школу вообще не планировать?
И сразу получаем дикий перегруз на существующие школы/садики в округе.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:13
А вот как обстоят дела со школами в округе, и это при том что Комфорт таун продолжает строить дома на свободной территории которая видна на карте.
Ночью там на легковой машине еле-еле можно проехать, а если что-то случиться ни дай Бог , то пожарка вряд ли сможет подъехать.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:25
помню был там лет 10 назад, во дворе мамаша с коляской лет 19-ти, в руке сигарета и пиво, и 19 летний папашка её за волосы тягает жизни учит... вокруг стайка таких же мамашек
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:27
Вести связанные с полями
Недавно общался с нотариусом.
Так вот, она утверждает, что готовятся некие изменения в правила купли-продажи недвижимости. А именно:
Сейчас при оформлении сделки купли-продажи нотариус подтягивает к себе объект и блокирует его до завершения сделки.
Планируется...
Если покупатель хочет оформится день в день (как сейчас), он должен будет оплатить дополнительный сбор за срочность - более 8 тыс грн.
Если нет, нотариус отпускает объект, и только через 5 дней его снова подтягивает и завершает сделку.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:31
А вот что на Левобережке делается, 3 района активной застройки 25-30 этажками, и всего лишь 2 школы на огромный район.
Что там будет когда ЖК Каховський сдадут я не представляю ( 2500 квартир ) + все дома на набережной
Живите своим умом!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:36
zzzzzz
шас учотка первий напише: "ми всы умрем"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я прожила там полтора месяца, с кучей ежедневных перемещений пешком по району. Какой-то особой маргинальности населения не заметила.
С детьми вообще рай. Садик и две школы (какая то вроде приличного лицея) прямо во дворе, без пересечения дорог. Погулять? Пожалуйста. Хочешь в том же зеленом большом дворе практически без машин, хочешь по Русановскому каналу к Днепру.
Может мне не с чем сравнивать и в Киеве таким является каждый второй район? В Одессе таких практически нет.
Востаннє редагувалось Elensk в П'ят 26 жов, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:40
zzzzzz
То Вы не были на Урловской.
КГС построил целый район 25-этажек и не построил инфраструктуру.
А теперь ещё 7 домов на 2000 квартир начал строить.
При этом вместо указанного на ДПТ нормального детсада строит дом с обещанием продать нежилое помещение под частный детский сад.
Деньги затмили разум властьимущим(((
Востаннє редагувалось l66 в П'ят 26 жов, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:42
Вот где супер бизнес . Круче чем гиперлуп и Тесла.
На территории ЖК Каховский будет ДС , догадайтесь с трех раз он будет государственный или частный ?
Как-бы на Каховской такого не повторилось, там как раз будет хорошо смотреться шестая свечка )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:45
вот же сволочи эти властьимущие - под угрозой смерти заставляют властьнеимущих отдавать свои кровные денежки за дома, где рядом нет ни школ, ни детсадов, ни парковок!
реальный геноцид населения!
киев вставай!!!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|