Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:45

l66 написав: zzzzzz

То Вы не были на Урловской.

КГС построил целый район 25-этажек и не построил инфраструктуру.

А теперь ещё 7 домов на 2000 квартир начал строить.

При этом вместо указанного на ДПТ нормального детсада строит дом с обещанием продать нежилое помещение под частный детский сад.

Деньги затмили разум властьимущим((( То Вы не были на Урловской.КГС построил целый район 25-этажек и не построил инфраструктуру.А теперь ещё 7 домов на 2000 квартир начал строить.При этом вместо указанного на ДПТ нормального детсада строит дом с обещанием продать нежилое помещение под частный детский сад.Деньги затмили разум властьимущим(((



вот же сволочи эти властьимущие - под угрозой смерти заставляют властьнеимущих отдавать свои кровные денежки за дома, где рядом нет ни школ, ни детсадов, ни парковок!

реальный геноцид населения!

киев вставай!!! вот же сволочи эти властьимущие - под угрозой смерти заставляют властьнеимущих отдавать свои кровные денежки за дома, где рядом нет ни школ, ни детсадов, ни парковок!реальный геноцид населения!киев вставай!!!

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.