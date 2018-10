Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:06

l66 написав: kingkongovets

Зачем Вы язвите?

Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новю школу и т.д. Люди на это расчитывали.

За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается.

Зато новый комплекс - пожалуйста! Зачем Вы язвите?Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новю школу и т.д. Люди на это расчитывали.За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается.Зато новый комплекс - пожалуйста!



где именно "указывал"?

если это обязательство документально оформлено - вперед в суд отстаивать свои интересы

если "на словах" - то кто им доктор как говорится?

а язвлю я именно потому, шо люди смотрят тока на цену, ведутся на заготовки типа "для себя уже давно берут тока новострои", а потом внезапно обнаруживают шо ни о парковках, ни о инфраструктуре вокруг их "выгодной инвестиции" и речи нет

но они же не могут признать, шо их наепали благодаря их собственному жлобству - нет!

они начинают говномутить и шото требовать от "злочынной влады", хотя их, как и всех остальных лохов, поймали на вечную наживку - их собственную жадность и глупость

ну так смачного, епта где именно "указывал"?если это обязательство документально оформлено - вперед в суд отстаивать свои интересыесли "на словах" - то кто им доктор как говорится?а язвлю я именно потому, шо люди смотрят тока на цену, ведутся на заготовки типа "для себя уже давно берут тока новострои", а потом внезапно обнаруживают шо ни о парковках, ни о инфраструктуре вокруг их "выгодной инвестиции" и речи нетно они же не могут признать, шо их наепали благодаря их собственному жлобству - нет!они начинают говномутить и шото требовать от "злочынной влады", хотя их, как и всех остальных лохов, поймали на вечную наживку - их собственную жадность и глупостьну так смачного, епта

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.