Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:помню был там лет 10 назад, во дворе мамаша с коляской лет 19-ти, в руке сигарета и пиво, и 19 летний папашка её за волосы тягает жизни учит... вокруг стайка таких же мамашек
Я прожила там полтора месяца, с кучей ежедневных перемещений пешком по району. Какой-то особой маргинальности населения не заметила.
С детьми вообще рай. Садик и две школы (какая то вроде приличного лицея) прямо во дворе, без пересечения дорог. Погулять? Пожалуйста. Хочешь в том же зеленом большом дворе практически без машин, хочешь по Русановскому каналу к Днепру. Может мне не с чем сравнивать и в Киеве таким является каждый второй район? В Одессе таких практически нет.
район не плох(расположение правда не фонтан), но маргиналов валом, уня правильно говорит. Особенно вечером.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
J_P написав:Стираются гамузом от 1 раза в неделю и реже.
Т.е. 3 человека пришли поставили грязную обувь, с нее на коврик натекло грязи и так неделю стоит? А потом этот коврик в стиралку, где стирается белье? Не, мне чота брезгливо...
Вы наверно не поверите, но я в стиралке и кроссовки и джинсы стираю, в которых иногда сижу на лавочке или асфальте (в Штатах приучили. Для этого есть соответствующие режимы - стирка при температуре выше температуры пастеризации). Да, и еще: теплый коврик - третий в последовательности. Первый - перед дверью, второй - сразу за ней. А теплый - под тумбой, для просушки. Первые два не стираются и периодически выкидываются... На осенне-зимний период покупаю дополнительно раз в 2 месяца два больших коврика и кладу их возле лифтов. А в офисе прошу завхоза вычислять арендаторов, которых в детстве не приучили хорошо вытирать ноги и штрафовать в пользу уборщицы. )))))
kingkongovets Зачем Вы язвите? Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новую школу и т.д. Люди на это рассчитывали. За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается. Зато новый комплекс - пожалуйста!
l66 написав:kingkongovets Зачем Вы язвите? Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новю школу и т.д. Люди на это расчитывали. За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается. Зато новый комплекс - пожалуйста!
А где указывал?На красивой картонке,или на утвержденном с городом проекте?
l66 написав:kingkongovets Зачем Вы язвите? Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новю школу и т.д. Люди на это расчитывали. За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается. Зато новый комплекс - пожалуйста!
где именно "указывал"? если это обязательство документально оформлено - вперед в суд отстаивать свои интересы если "на словах" - то кто им доктор как говорится? а язвлю я именно потому, шо люди смотрят тока на цену, ведутся на заготовки типа "для себя уже давно берут тока новострои", а потом внезапно обнаруживают шо ни о парковках, ни о инфраструктуре вокруг их "выгодной инвестиции" и речи нет но они же не могут признать, шо их наепали благодаря их собственному жлобству - нет! они начинают говномутить и шото требовать от "злочынной влады", хотя их, как и всех остальных лохов, поймали на вечную наживку - их собственную жадность и глупость ну так смачного, епта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
l66 написав:kingkongovets Зачем Вы язвите? Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новю школу и т.д. Люди на это расчитывали. За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается. Зато новый комплекс - пожалуйста!
где именно "указывал"? если это обязательство документально оформлено - вперед в суд отстаивать свои интересы если "на словах" - то кто им доктор как говорится? а язвлю я именно потому, шо люди смотрят тока на цену, ведутся на заготовки типа "для себя уже давно берут тока новострои", а потом внезапно обнаруживают шо ни о парковках, ни о инфраструктуре вокруг их "выгодной инвестиции" и речи нет но они же не могут признать, шо их наепали благодаря их собственному жлобству - нет! они начинают говномутить и шото требовать от "злочынной влады", хотя их, как и всех остальных лохов, поймали на вечную наживку - их собственную жадность и глупость ну так смачного, епта
В суд, правда? В НАШ суд? Может жителям Троещины еще в 25-м году подать в суд на Виталика по поводу отсутствующей ветки метро? А что, мэр официально бумагу подписал Поздравляю, Вы сделали мой день.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 26 жов, 2018 13:16, всього редагувалось 2 разів.
antey1969 написав:В суд, правда? В НАШ суд? Поздравляю, Вы сделали мой день
в наш, ага - ну можете еще в гаагу обратиться сами то пробовали? или как всегда чьи то слова передаете? у меня в анамнезе три выигранных дела в хозяйке - с киевоблэерго, с мрэо и с одной очень крупной транснациональной корпорацией поделитесь своим опытом плиз
зы: если у человека нет уверенности шо он сможет отстоять свои права в суде для меня ваще загадка чем он руководствуется, отдавая свои деньги за бумажки с обещаниями логики не вижу в упор
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 26 жов, 2018 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.