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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2461246224632464>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:45

  Elensk написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:помню был там лет 10 назад, во дворе мамаша с коляской лет 19-ти, в руке сигарета и пиво, и 19 летний папашка её за волосы тягает жизни учит... вокруг стайка таких же мамашек


Я прожила там полтора месяца, с кучей ежедневных перемещений пешком по району. Какой-то особой маргинальности населения не заметила.

С детьми вообще рай. Садик и две школы (какая то вроде приличного лицея) прямо во дворе, без пересечения дорог. Погулять? Пожалуйста. Хочешь в том же зеленом большом дворе практически без машин, хочешь по Русановскому каналу к Днепру.
Может мне не с чем сравнивать и в Киеве таким является каждый второй район? В Одессе таких практически нет.


район не плох(расположение правда не фонтан), но маргиналов валом, уня правильно говорит. Особенно вечером.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:49

  Elensk написав:
  J_P написав:Стираются гамузом от 1 раза в неделю и реже.


Т.е. 3 человека пришли поставили грязную обувь, с нее на коврик натекло грязи и так неделю стоит? А потом этот коврик в стиралку, где стирается белье? Не, мне чота брезгливо...

Вы наверно не поверите, но я в стиралке и кроссовки и джинсы стираю, в которых иногда сижу на лавочке или асфальте (в Штатах приучили. Для этого есть соответствующие режимы - стирка при температуре выше температуры пастеризации).
Да, и еще: теплый коврик - третий в последовательности. Первый - перед дверью, второй - сразу за ней. А теплый - под тумбой, для просушки.
Первые два не стираются и периодически выкидываются...
На осенне-зимний период покупаю дополнительно раз в 2 месяца два больших коврика и кладу их возле лифтов.
А в офисе прошу завхоза вычислять арендаторов, которых в детстве не приучили хорошо вытирать ноги и штрафовать в пользу уборщицы. )))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:50

l66

Я вчера об этом думал , что ДС там не нужен, лучше шестой дом построить))))

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:52

  J_P написав:А в офисе прошу завхоза вычислять арендаторов, которых в детстве не приучили хорошо вытирать ноги и штрафовать в пользу уборщицы. )))))

А кто не вытрет ноги - тому отключим газ :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:53

kingkongovets
Зачем Вы язвите?
Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новую школу и т.д. Люди на это рассчитывали.
За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается.
Зато новый комплекс - пожалуйста!
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:59

  l66 написав:kingkongovets
Зачем Вы язвите?
Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новю школу и т.д. Люди на это расчитывали.
За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается.
Зато новый комплекс - пожалуйста!

А где указывал?На красивой картонке,или на утвержденном с городом проекте?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:06

  l66 написав:kingkongovets
Зачем Вы язвите?
Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новю школу и т.д. Люди на это расчитывали.
За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается.
Зато новый комплекс - пожалуйста!


где именно "указывал"?
если это обязательство документально оформлено - вперед в суд отстаивать свои интересы
если "на словах" - то кто им доктор как говорится?
а язвлю я именно потому, шо люди смотрят тока на цену, ведутся на заготовки типа "для себя уже давно берут тока новострои", а потом внезапно обнаруживают шо ни о парковках, ни о инфраструктуре вокруг их "выгодной инвестиции" и речи нет
но они же не могут признать, шо их наепали благодаря их собственному жлобству - нет!
они начинают говномутить и шото требовать от "злочынной влады", хотя их, как и всех остальных лохов, поймали на вечную наживку - их собственную жадность и глупость
ну так смачного, епта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:09

  kingkongovets написав:
  l66 написав:kingkongovets
Зачем Вы язвите?
Когда КГС продавал квартиры на Позняках-2, то указывал, что будут строить 2 детсада, новю школу и т.д. Люди на это расчитывали.
За 10 лет дома построились, а инфраструктуру строить уже никто не собирается.
Зато новый комплекс - пожалуйста!


где именно "указывал"?
если это обязательство документально оформлено - вперед в суд отстаивать свои интересы
если "на словах" - то кто им доктор как говорится?
а язвлю я именно потому, шо люди смотрят тока на цену, ведутся на заготовки типа "для себя уже давно берут тока новострои", а потом внезапно обнаруживают шо ни о парковках, ни о инфраструктуре вокруг их "выгодной инвестиции" и речи нет
но они же не могут признать, шо их наепали благодаря их собственному жлобству - нет!
они начинают говномутить и шото требовать от "злочынной влады", хотя их, как и всех остальных лохов, поймали на вечную наживку - их собственную жадность и глупость
ну так смачного, епта

В суд, правда? В НАШ суд?
Может жителям Троещины еще в 25-м году подать в суд на Виталика по поводу отсутствующей ветки метро? А что, мэр официально бумагу подписал :lol: :shock:
Поздравляю, Вы сделали мой день.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 26 жов, 2018 13:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:14

  antey1969 написав:В суд, правда? В НАШ суд?
Поздравляю, Вы сделали мой день


в наш, ага - ну можете еще в гаагу обратиться
сами то пробовали? или как всегда чьи то слова передаете?
у меня в анамнезе три выигранных дела в хозяйке - с киевоблэерго, с мрэо и с одной очень крупной транснациональной корпорацией
поделитесь своим опытом плиз

зы: если у человека нет уверенности шо он сможет отстоять свои права в суде для меня ваще загадка чем он руководствуется, отдавая свои деньги за бумажки с обещаниями
логики не вижу в упор
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 26 жов, 2018 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:31

  zzzzzz написав:l66

Я вчера об этом думал , что ДС там не нужен, лучше шестой дом построить))))

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Вы неправильно нарисовали. Там нужна двухсекционная стена, как напротив - для суперсимметрии. Детский сад и школа отлично помещаются во дворе и от ветра защищены почти со всех сторон.
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