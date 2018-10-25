Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:45

В целом, я не понимаю, почему не перейти к квартальной застройке в таких ипенях. Как в Рыбальском. Только секции делать не 10 этажей, а 25. Квадрат 140 на 140 метров на нем 4 25-этажных секции квадратом. В 30 метрах (широченный бульвар) - следующий квадрат. У жильцов - прекрасный двор 100 на 100 метров - свое персональное пространство в которое можно выйти с ноутбуком и залечь на искусственный газон. У бизнеса - огромный фасадный граундфлор по всему периметру. У УК - гигантское число дойных коров и маленькая территория, следить за которой дешево. Win-Win-Win-Win-... ситьюэйшн. Все как это парень из видоса про урбанистику говорит, только не 6 этажей, а 25.