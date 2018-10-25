Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В целом, я не понимаю, почему не перейти к квартальной застройке в таких ипенях. Как в Рыбальском. Только секции делать не 10 этажей, а 25. Квадрат 140 на 140 метров на нем 4 25-этажных секции квадратом. В 30 метрах (широченный бульвар) - следующий квадрат. У жильцов - прекрасный двор 100 на 100 метров - свое персональное пространство в которое можно выйти с ноутбуком и залечь на искусственный газон. У бизнеса - огромный фасадный граундфлор по всему периметру. У УК - гигантское число дойных коров и маленькая территория, следить за которой дешево. Win-Win-Win-Win-... ситьюэйшн. Все как это парень из видоса про урбанистику говорит, только не 6 этажей, а 25.
airmax78 написав:В целом, я не понимаю, почему не перейти к квартальной застройке в таких ипенях. Как в Рыбальском. Только секции делать не 10 этажей, а 25. Квадрат 140 на 140 метров на нем 4 25-этажных секции квадратом. В 30 метрах (широченный бульвар) - следующий квадрат. У жильцов - прекрасный двор 100 на 100 метров - свое персональное пространство в которое можно выйти с ноутбуком и залечь на искусственный газон. У бизнеса - огромный фасадный граундфлор по всему периметру. У УК - гигантское число дойных коров и маленькая территория, следить за которой дешево. Win-Win-Win-Win-... ситьюэйшн. Все как это парень из видоса про урбанистику говорит, только не 6 этажей, а 25.
для такой застройки нужны дестяки! Га в единой собственности . в Киеве таких участков осталось очень мало .