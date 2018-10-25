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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2461246224632464

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:44

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:l66

Я вчера об этом думал , что ДС там не нужен, лучше шестой дом построить))))

Зображення

Вы неправильно нарисовали. Там нужна двухсекционная стена, как напротив - для суперсимметрии. Детский сад и школа отлично помещаются во дворе и от ветра защищены почти со всех сторон.


насчет двор , оказывается там по площади двора 3-х этажный подземный паркинг на 190 + 70 авто( удивительно даже неожиданно )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В целом, я не понимаю, почему не перейти к квартальной застройке в таких ипенях. Как в Рыбальском. Только секции делать не 10 этажей, а 25. Квадрат 140 на 140 метров на нем 4 25-этажных секции квадратом. В 30 метрах (широченный бульвар) - следующий квадрат. У жильцов - прекрасный двор 100 на 100 метров - свое персональное пространство в которое можно выйти с ноутбуком и залечь на искусственный газон. У бизнеса - огромный фасадный граундфлор по всему периметру. У УК - гигантское число дойных коров и маленькая территория, следить за которой дешево. Win-Win-Win-Win-... ситьюэйшн. Все как это парень из видоса про урбанистику говорит, только не 6 этажей, а 25.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:48

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:l66

Я вчера об этом думал , что ДС там не нужен, лучше шестой дом построить))))

Зображення

Вы неправильно нарисовали. Там нужна двухсекционная стена, как напротив - для суперсимметрии. Детский сад и школа отлично помещаются во дворе и от ветра защищены почти со всех сторон.


насчет двор , оказывается там по площади двора 3-х этажный подземный паркинг на 190 + 70 авто( удивительно даже неожиданно )

У паркинга будет эксплуатируемая крыша, на которой поместятся школа с детсадом с эксплуатируемыми крышами, на которых поместятся детские площадки и стадион :idea:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:49

  Рыба-сом написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Вы неправильно нарисовали. Там нужна двухсекционная стена, как напротив - для суперсимметрии. Детский сад и школа отлично помещаются во дворе и от ветра защищены почти со всех сторон.


насчет двор , оказывается там по площади двора 3-х этажный подземный паркинг на 190 + 70 авто( удивительно даже неожиданно )

У паркинга будет эксплуатируемая крыша, на которой поместятся школа с детсадом с эксплуатируемыми крышами, на которых поместятся детские площадки и стадион :idea:

Двор легко может расти до 5-го этажа. Если уступами, то и до 12-го норм.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:58

  airmax78 написав:В целом, я не понимаю, почему не перейти к квартальной застройке в таких ипенях. Как в Рыбальском. Только секции делать не 10 этажей, а 25. Квадрат 140 на 140 метров на нем 4 25-этажных секции квадратом. В 30 метрах (широченный бульвар) - следующий квадрат. У жильцов - прекрасный двор 100 на 100 метров - свое персональное пространство в которое можно выйти с ноутбуком и залечь на искусственный газон. У бизнеса - огромный фасадный граундфлор по всему периметру. У УК - гигантское число дойных коров и маленькая территория, следить за которой дешево. Win-Win-Win-Win-... ситьюэйшн. Все как это парень из видоса про урбанистику говорит, только не 6 этажей, а 25.


для такой застройки нужны дестяки! Га в единой собственности . в Киеве таких участков осталось очень мало .
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:10

  airmax78 написав:[
Двор легко может расти до 5-го этажа. Если уступами, то и до 12-го норм.

Бачив таке рішення в парижі.
Норм. Вхід в будинок з двору на 4 поверсі.
Зи. В джеку теж. :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:28

  Первый написав:
  airmax78 написав:[
Двор легко может расти до 5-го этажа. Если уступами, то и до 12-го норм.

Бачив таке рішення в парижі.
Норм. Вхід в будинок з двору на 4 поверсі.
Зи. В джеку теж. :mrgreen:


да застроить вообще все до 26 этажа, можно еще 3-4 дома во двор влепить и нормально))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:42

  Первый написав:
  airmax78 написав:[
Двор легко может расти до 5-го этажа. Если уступами, то и до 12-го норм.

Бачив таке рішення в парижі.
Норм. Вхід в будинок з двору на 4 поверсі.
Зи. В джеку теж. :mrgreen:

Набивший оскомину Рыбальский - двор находится на уровне второго этажа.
airmax78
 
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