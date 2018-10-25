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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:08

  Чукча2 написав:Всё таки Украина уникальная страна... :lol:


Я перевел деньги маме в Америку: больших сумм здесь на счету никогда не храню, - Коболев о премии за победу в споре с "Газпромом".

https://censor.net.ua/news/3093548/ya_p ... 1#comments


Real Trent
Это просто лютый пестец. Чувак не скрывая говорит,что живет "на чемоданах" что все бабки переводит заграницу и в случае чего,сядет в самолет и всем привет. Моя страна -это чемпион по пробиванию дна. Можно в учебниках истории приводить,как пример пестеца в управлении государством .

Он просто любит маму и заботится о ней. А вы о маме заботитесь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Он просто любит маму и заботится о ней


Ага ...
Забочусь, маму тоже люблю....
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:31

долар обновив максимум-КРЖН вверх

а тим часом долар обновив максимум 2018 р
https://news.finance.ua/ru/news/-/437346/dollar-obnovil-maksimum-2018-g
КРЖН вверх
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:39

  flyman написав:а тим часом долар обновив максимум 2018 р
https://news.finance.ua/ru/news/-/437346/dollar-obnovil-maksimum-2018-g
КРЖН вверх



Так і є. Форумчани пишуть що актив росте і досить прибутковий.
  flyman написав:якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:45

  Первый написав:
  flyman написав:а тим часом долар обновив максимум 2018 р
https://news.finance.ua/ru/news/-/437346/dollar-obnovil-maksimum-2018-g
КРЖН вверх



Так і є. Форумчани пишуть що актив росте і досить прибутковий.
  flyman написав:якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.

в мене актив за сьогодні виріс, а у Влада422 долар інфлятував
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:51

  airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?

Если бы вы пару тройку лет поработали топ чиновником в главархитектуре, то тоже могли строить всякие чекаги и рыбальские...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:05

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:.
А на заводы надо везти как раз нищих из Пакистана-Индии-Бангладеша. Другой вопрос, нужны ли кому-то (нашим, ЕС, МВФ прочее) эти заводы именно здесь, а не во Вьетнаме-Бангладеше?


на этот вопрос уже есть ответ - нет, не нужны
помните, как реагируют украинцы, сидящие по домам на попах и получающие субсидии на предложение поработать на заводе (не в киеве!) с официальным трудоустройством за 10-15-20 тыщ?
отож


Яка брєдятина! :mrgreen:

  kingkongovets написав:я к тому шо работать на заводы они не пойдут еслешо


ККЦ, я вельми рекуомендую тобі взяти рожевоокулярників і поїхати попрацювати на завод. В Лубнах, Житомирі чи навіть Києві. За ЗП 4000-6000 грн в холодних цехах на старому обладнанні. :mrgreen:
До речі, їхати рекомендую електричкою, що ви стали ближче до народа)))

А потім вже пашталакати про емігрантів в Україну. :mrgreen:
_______-
Капіталізація накопичень 100 найбагатіших українців досягла 37,5 млрд доларів.

Темпи приросту їх статків склали 43% за цей рік, що у 12-ть разів вище темпів приросту ВВП України.

Це, не наслідок ефективної роботи цих 100 багатіїв. Це – наслідок економічної системи, яка роками дбайливо створювалася українською олігархічною владою.

https://uainfo.org/blognews/1540540758- ... hlivo.html

____________

Укро-наука.
Вельми раджу почитати рожевоокулярникам. :mrgreen:

https://uainfo.org/blognews/1540538840- ... dukue.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:08

франт! аууу!
де ти бачив зарплати в 4000-6000 на заводі???
я ж навів приклад роботяги в Лубнах
за 12000
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:08

  airmax78 написав: Комрады, чьи там деньги, кто знает?

https://www.youtube.com/watch?v=KHYYkdwyFO0
морда
 
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