Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Real Trent Это просто лютый пестец. Чувак не скрывая говорит,что живет "на чемоданах" что все бабки переводит заграницу и в случае чего,сядет в самолет и всем привет. Моя страна -это чемпион по пробиванию дна. Можно в учебниках истории приводить,как пример пестеца в управлении государством .
Он просто любит маму и заботится о ней. А вы о маме заботитесь?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Так і є. Форумчани пишуть що актив росте і досить прибутковий.
flyman написав:якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних. Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
Так і є. Форумчани пишуть що актив росте і досить прибутковий.
flyman написав:якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних. Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
в мене актив за сьогодні виріс, а у Влада422 долар інфлятував
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рыба-сом написав:. А на заводы надо везти как раз нищих из Пакистана-Индии-Бангладеша. Другой вопрос, нужны ли кому-то (нашим, ЕС, МВФ прочее) эти заводы именно здесь, а не во Вьетнаме-Бангладеше?
на этот вопрос уже есть ответ - нет, не нужны помните, как реагируют украинцы, сидящие по домам на попах и получающие субсидии на предложение поработать на заводе (не в киеве!) с официальным трудоустройством за 10-15-20 тыщ? отож
Яка брєдятина!
kingkongovets написав:я к тому шо работать на заводы они не пойдут еслешо
ККЦ, я вельми рекуомендую тобі взяти рожевоокулярників і поїхати попрацювати на завод. В Лубнах, Житомирі чи навіть Києві. За ЗП 4000-6000 грн в холодних цехах на старому обладнанні. До речі, їхати рекомендую електричкою, що ви стали ближче до народа)))
А потім вже пашталакати про емігрантів в Україну. _______- Капіталізація накопичень 100 найбагатіших українців досягла 37,5 млрд доларів.
Темпи приросту їх статків склали 43% за цей рік, що у 12-ть разів вище темпів приросту ВВП України.
Це, не наслідок ефективної роботи цих 100 багатіїв. Це – наслідок економічної системи, яка роками дбайливо створювалася українською олігархічною владою.