Не думаю. Размах с которым Сага вышла на рынок - впечатляет. Нет, там чьи-то серьезные бабосы - многие десятки, если не сотни, лямов баксов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:12
Не думаю. Размах с которым Сага вышла на рынок - впечатляет. Нет, там чьи-то серьезные бабосы - многие десятки, если не сотни, лямов баксов.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:15
Седлецкая - симпатичная. Но это только один из проектов. Посмотрите на их портфель - они, по-моему, уже крупнее КАНа, УДП и Таряна вместе взятых. С трудом верится, что это деньги Шуфрича, а уж тем более Бродского.
Кстати, очень показательно интервью с "архитектором" Глебой - членом Украинской академии архитектуры (шо это такое - хз).
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:23
Злые языки говорят, что он меньше, чем за 50куе. даже не тратил своего драгоценного времени на обсуждение "проблемы" с клиентом. Но это слухи, возможно он белый и пушистый как большинство наших чиновников, а деньги заработала умная жена.
И партнеры у него все честные и порядочные люди.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:29
По крайней мере у него есть понимание что такое хорошо, а что такое Мордор. Я его оцениваю исключительно как девелопера.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:31
"вічний бізнес"! (в принципі, як і СТО)
...напевно, кращий бізнес(з нерухомістю) - не однухи здавати в оренду, а займатись приватними садками в "мордорах"!
1) зняли/викупили комерц. приміщення
2) купили інвентар(меблі/іграшки)
3) 2-4 няні(залежно від маштабу" бізнесу")
4) 1-2 повари
5)...+ ще якісь там ваші ідеї/фішки....
- і вуаля! - суперприбутковий бізнес - готовий!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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