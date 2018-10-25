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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:12

  adrenaline написав:
  airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?

Если бы вы пару тройку лет поработали топ чиновником в главархитектуре, то тоже могли строить всякие чекаги и рыбальские...

Не думаю. Размах с которым Сага вышла на рынок - впечатляет. Нет, там чьи-то серьезные бабосы - многие десятки, если не сотни, лямов баксов.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:15

  морда написав:
  airmax78 написав: Комрады, чьи там деньги, кто знает?

https://www.youtube.com/watch?v=KHYYkdwyFO0

Седлецкая - симпатичная. Но это только один из проектов. Посмотрите на их портфель - они, по-моему, уже крупнее КАНа, УДП и Таряна вместе взятых. С трудом верится, что это деньги Шуфрича, а уж тем более Бродского.
Кстати, очень показательно интервью с "архитектором" Глебой - членом Украинской академии архитектуры (шо это такое - хз).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:23

  airmax78 написав:
  adrenaline написав:
  airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?

Если бы вы пару тройку лет поработали топ чиновником в главархитектуре, то тоже могли строить всякие чекаги и рыбальские...

Не думаю. Размах с которым Сага вышла на рынок - впечатляет. Нет, там чьи-то серьезные бабосы - многие десятки, если не сотни, лямов баксов.

Злые языки говорят, что он меньше, чем за 50куе. даже не тратил своего драгоценного времени на обсуждение "проблемы" с клиентом. Но это слухи, возможно он белый и пушистый как большинство наших чиновников, а деньги заработала умная жена.
И партнеры у него все честные и порядочные люди. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:29

  adrenaline написав:
  airmax78 написав:
  adrenaline написав:Если бы вы пару тройку лет поработали топ чиновником в главархитектуре, то тоже могли строить всякие чекаги и рыбальские...

Не думаю. Размах с которым Сага вышла на рынок - впечатляет. Нет, там чьи-то серьезные бабосы - многие десятки, если не сотни, лямов баксов.

Злые языки говорят, что он меньше, чем за 50куе. даже не тратил своего драгоценного времени на обсуждение "проблемы" с клиентом. Но это слухи, возможно он белый и пушистый как большинство наших чиновников, а деньги заработала умная жена.
И партнеры у него все честные и порядочные люди. :D

По крайней мере у него есть понимание что такое хорошо, а что такое Мордор. Я его оцениваю исключительно как девелопера.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:31

"вічний бізнес"! (в принципі, як і СТО)

...напевно, кращий бізнес(з нерухомістю) - не однухи здавати в оренду, а займатись приватними садками в "мордорах"!
1) зняли/викупили комерц. приміщення
2) купили інвентар(меблі/іграшки)
3) 2-4 няні(залежно від маштабу" бізнесу")
4) 1-2 повари
5)...+ ще якісь там ваші ідеї/фішки....
- і вуаля! - суперприбутковий бізнес - готовий!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:По крайней мере у него есть понимание что такое хорошо, а что такое Мордор. Я его оценивают исключительно как девелопера.

Никто же не спорит, ведь порядочный человек он порядочный во всем.
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