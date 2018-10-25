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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:15
Седлецкая - симпатичная. Но это только один из проектов. Посмотрите на их портфель - они, по-моему, уже крупнее КАНа, УДП и Таряна вместе взятых. С трудом верится, что это деньги Шуфрича, а уж тем более Бродского.
Кстати, очень показательно интервью с "архитектором" Глебой - членом Украинской академии архитектуры (шо это такое - хз).
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airmax78
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:23
airmax78 написав: adrenaline написав: airmax78 написав:
А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?
Если бы вы пару тройку лет поработали топ чиновником в главархитектуре, то тоже могли строить всякие чекаги и рыбальские...
Не думаю. Размах с которым Сага вышла на рынок - впечатляет. Нет, там чьи-то серьезные бабосы - многие десятки, если не сотни, лямов баксов.
Злые языки говорят, что он меньше, чем за 50куе. даже не тратил своего драгоценного времени на обсуждение "проблемы" с клиентом. Но это слухи, возможно он белый и пушистый как большинство наших чиновников, а деньги заработала умная жена.
И партнеры у него все честные и порядочные люди.
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adrenaline
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:29
adrenaline написав: airmax78 написав: adrenaline написав:
Если бы вы пару тройку лет поработали топ чиновником в главархитектуре, то тоже могли строить всякие чекаги и рыбальские...
Не думаю. Размах с которым Сага вышла на рынок - впечатляет. Нет, там чьи-то серьезные бабосы - многие десятки, если не сотни, лямов баксов.
Злые языки говорят, что он меньше, чем за 50куе. даже не тратил своего драгоценного времени на обсуждение "проблемы" с клиентом. Но это слухи, возможно он белый и пушистый как большинство наших чиновников, а деньги заработала умная жена.
И партнеры у него все честные и порядочные люди.
По крайней мере у него есть понимание что такое хорошо, а что такое Мордор. Я его оцениваю исключительно как девелопера.
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airmax78
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:31
...напевно, кращий бізнес(з нерухомістю) - не однухи здавати в оренду, а займатись приватними садками в "мордорах"!
1) зняли/викупили комерц. приміщення
2) купили інвентар(меблі/іграшки)
3) 2-4 няні(залежно від маштабу" бізнесу")
4) 1-2 повари
5)...+ ще якісь там ваші ідеї/фішки....
- і вуаля! - суперприбутковий бізнес - готовий!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:32
airmax78 написав:
По крайней мере у него есть понимание что такое хорошо, а что такое Мордор. Я его оценивают исключительно как девелопера.
Никто же не спорит, ведь порядочный человек он порядочный во всем.
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adrenaline
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:43
adrenaline написав: airmax78 написав:
По крайней мере у него есть понимание что такое хорошо, а что такое Мордор. Я его оценивают исключительно как девелопера.
Никто же не спорит, ведь порядочный человек он порядочный во всем.
Посмотрим. Рыбалцев-страдальцев, пока, прокидывает, ориентировочно, на от 1,5 до 2х лет. Каякеров - вообще, пока, непонятно на сколько (cмотреть с 6:38)
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airmax78
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:49
Долярчик написав:
...напевно, кращий бізнес(з нерухомістю) - не однухи здавати в оренду, а займатись приватними садками в "мордорах"!
1) зняли/викупили комерц. приміщення
2) купили інвентар(меблі/іграшки)
3) 2-4 няні(залежно від маштабу" бізнесу")
4) 1-2 повари
5)...+ ще якісь там ваші ідеї/фішки....
- і вуаля! - суперприбутковий бізнес - готовий!
Это громко сказано ... Суперприбыльный.
Просто Вы не сталкивались.
К расходам на аренду, мебель, игрушки, инвентарь, зарплаты, налоги, продукты питания, добавляйте проверки санстанцией, пожарниками и другой неучтенный Вами гемор.
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l66
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:58
l66 написав: Долярчик написав:
...напевно, кращий бізнес(з нерухомістю) - не однухи здавати в оренду, а займатись приватними садками в "мордорах"!
1) зняли/викупили комерц. приміщення
2) купили інвентар(меблі/іграшки)
3) 2-4 няні(залежно від маштабу" бізнесу")
4) 1-2 повари
5)...+ ще якісь там ваші ідеї/фішки....
- і вуаля! - суперприбутковий бізнес - готовий!
Это громко сказано ... Суперприбыльный.
Просто Вы не сталкивались.
К расходам на аренду, мебель, игрушки, инвентарь, зарплаты, налоги, продукты питания, добавляйте проверки санстанцией, пожарниками и другой неучтенный Вами гемор.
Первым пунктом должно быть: "Выйти замуж(жениться) за местного нардепа(судью, нач. пожарной и т. д."
Бизнес получится суперприбыльный, но... масштаб уже не тот
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antey1969
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:19
airmax78 написав:
А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?
Павел Фукс редкий кидала
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:26
antey1969 написав: l66 написав: Долярчик написав:
...напевно, кращий бізнес(з нерухомістю) - не однухи здавати в оренду, а займатись приватними садками в "мордорах"!
1) зняли/викупили комерц. приміщення
2) купили інвентар(меблі/іграшки)
3) 2-4 няні(залежно від маштабу" бізнесу")
4) 1-2 повари
5)...+ ще якісь там ваші ідеї/фішки....
- і вуаля! - суперприбутковий бізнес - готовий!
Это громко сказано ... Суперприбыльный.
Просто Вы не сталкивались.
К расходам на аренду, мебель, игрушки, инвентарь, зарплаты, налоги, продукты питания, добавляйте проверки санстанцией, пожарниками и другой неучтенный Вами гемор.
Первым пунктом должно быть: "Выйти замуж(жениться) за местного нардепа(судью, нач. пожарной и т. д."
Бизнес получится суперприбыльный, но... масштаб уже не тот
... або мати друга/родича у вищенаписаних структурах...
п. с.
...виходить, що таки приватне СТО - рулить! - ну хоч санепідепка не буде чіпати!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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