Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:30

airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает? А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?

Павел Фукс редкий кидала Павел Фукс редкий кидала

Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину.

P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться. Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину.P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться.



по моему уня об этом всегда и говорил и про фукса тоже, а вы все в своих фантазиях витали и не обращали внимания по моему уня об этом всегда и говорил и про фукса тоже, а вы все в своих фантазиях витали и не обращали внимания

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.