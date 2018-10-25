Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?
Павел Фукс редкий кидала
Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину. P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться.
airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?
Павел Фукс редкий кидала
Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину. P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться.
по моему уня об этом всегда и говорил и про фукса тоже, а вы все в своих фантазиях витали и не обращали внимания
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Оранжевый-хит сезона написав:Павел Фукс редкий кидала
Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину. P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться.
по моему уня об этом всегда и говорил и про фукса тоже, а вы все в своих фантазиях витали и не обращали внимания
Так инфа, вроде, позитивная. Если бы вместо Фукса был другой выходец из Украины - Сергей Полонский - тогда бы я напрягся. А Павел Фукс - примерный семьянин и образец для подражания.
Оранжевый-хит сезона написав:Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть. Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу. В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю. В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка.
Вы не представляете что будет если откроют границы для черных. В Германии полиция таких ставит очень быстро на место, работает на все 100 %. Учитывая как работаю наши гос. органы будет полный трэш. Просто будут Гетто как в Гарлеме каком нибудь или в Африке.