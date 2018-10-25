Elensk написав:

Оранжевый-хит сезона написав: Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги. Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.

Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть.Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу.В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю.В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка.