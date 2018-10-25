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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2465246624672468>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:26

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?

Павел Фукс редкий кидала

Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину.
P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?

Павел Фукс редкий кидала

Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину.
P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться.


по моему уня об этом всегда и говорил и про фукса тоже, а вы все в своих фантазиях витали и не обращали внимания
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:35

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Павел Фукс редкий кидала

Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину.
P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться.


по моему уня об этом всегда и говорил и про фукса тоже, а вы все в своих фантазиях витали и не обращали внимания

Так инфа, вроде, позитивная. Если бы вместо Фукса был другой выходец из Украины - Сергей Полонский - тогда бы я напрягся. А Павел Фукс - примерный семьянин и образец для подражания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40

  Elensk написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.


Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть.
Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу.
В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю.
В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка. :)


Вы не представляете что будет если откроют границы для черных.
В Германии полиция таких ставит очень быстро на место, работает на все 100 %.
Учитывая как работаю наши гос. органы будет полный трэш.
Просто будут Гетто как в Гарлеме каком нибудь или в Африке.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в рамках пятничного офтопа:

ТОП-10 мест Киева на велосипеде!
https://youtu.be/LA4mma_Qndw
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:15

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?

Павел Фукс редкий кидала

Ой, можно по-подробнее?

http://nashigroshi.org/?s=%D1%84%D1%83% ... 1&x=7&y=11
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:39

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:А Вавришу всего 39 лет... Охренеть. Комрады, чьи там деньги, кто знает?

Павел Фукс редкий кидала

Ой, можно по-подробнее? Читаю википедию (она никогда не врет) - прекрасный человек. Хотя бы даже потому, что понял, что надо плавно переносить свою деятельность из-за поребрика обратно на родину.
P.S. В любом случае - спасибо. Ситуация начинает проясняться.

в ж*** без мыла лезет близким Порошенко, пока фартит но это ненадолго
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:53

https://jk-freedom.com.ua/sales

Ох и планировка, посмотрите квартиру тип 3.4.
трешка двух уровневая

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:05

  Хомякоид написав: Вы не представляете что будет если откроют границы для черных.
В Германии полиция таких ставит очень быстро на место, работает на все 100 %.
Учитывая как работаю наши гос. органы будет полный трэш.
Просто будут Гетто как в Гарлеме каком нибудь или в Африке.

Вы три года не были в Украине. откуда вы знаете как работают гос.органы ?
И да, живя долгое время в Германии, вы продолжаете употреблять фразы "гос.органы". Палитесь, ой как палитесь.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Павел Фукс - примерный семьянин и образец для подражания.

он чё, к ростовской мойке имеет отношение?
кстати по сравнению с фигурантом РЛА просто ягненок... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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