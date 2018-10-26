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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24662467246824692470>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:43

  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона.
https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne ... ayava-yuliї-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:50

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона.
https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne ... ayava-yuliї-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/

ВОНА? :shock:
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А потом вдруг вспомнил: Пятница же! Народ выпивает и закусывает
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:05

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона.
https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne ... ayava-yuliї-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/

ВОНА? :shock:
Мне вдруг на минуту стало страшно за Ваше душевное здоровье...
А потом вдруг вспомнил: Пятница же! Народ выпивает и закусывает

Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:11

  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

должна
может
вот накуа эти вбросы на вентилятор??? :shock:

и кстати каким боком это относится к теме ветки?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:20

  airmax78 написав:Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.


Иконки на торпедо есть ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:24

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

должна
может
вот накуа эти вбросы на вентилятор??? :shock:

и кстати каким боком это относится к теме ветки?


А вы думаете что МВФ благотворительная организация ? МВФ четко сказал, цены для населения должны на уровне импортного паритета. Социализм закончился. Скоро и до перекрестно субсидирования на рынке эл-энергии доберутся.
Это для всего.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

гидропарк, весна 1970го
кличко еще не родился

Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 26 жов, 2018 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как тут сегодня околополитику, даже самую безобидную, чистят резво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:29

Я за повышение цен на газ до этого импортного паритета.
Все равно кто-то заплатит за нерыночные цены. При заниженных ценах платят все вскладчину за владельцев особняков в 300 метров и тех, кто регулирует температуру открытыми окнами, а не одеялом на батарею. Я не хочу за них платить.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:32

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона.
https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne ... ayava-yuliї-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/

ВОНА? :shock:
Мне вдруг на минуту стало страшно за Ваше душевное здоровье...
А потом вдруг вспомнил: Пятница же! Народ выпивает и закусывает

Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.

так ты сегодня дома не ночуешь? :oops:
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