Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона. https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne ... ayava-yuliї-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/
Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона. https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne ... ayava-yuliї-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/
ВОНА? Мне вдруг на минуту стало страшно за Ваше душевное здоровье... А потом вдруг вспомнил: Пятница же! Народ выпивает и закусывает
airmax78 написав:Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона. https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne ... ayava-yuliї-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/
ВОНА? Мне вдруг на минуту стало страшно за Ваше душевное здоровье... А потом вдруг вспомнил: Пятница же! Народ выпивает и закусывает
Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.
airmax78 написав:Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.
должна может вот накуа эти вбросы на вентилятор???
и кстати каким боком это относится к теме ветки?
А вы думаете что МВФ благотворительная организация ? МВФ четко сказал, цены для населения должны на уровне импортного паритета. Социализм закончился. Скоро и до перекрестно субсидирования на рынке эл-энергии доберутся. Это для всего.
Я за повышение цен на газ до этого импортного паритета. Все равно кто-то заплатит за нерыночные цены. При заниженных ценах платят все вскладчину за владельцев особняков в 300 метров и тех, кто регулирует температуру открытыми окнами, а не одеялом на батарею. Я не хочу за них платить.
airmax78 написав:Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона. https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne ... ayava-yuliї-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/
ВОНА? Мне вдруг на минуту стало страшно за Ваше душевное здоровье... А потом вдруг вспомнил: Пятница же! Народ выпивает и закусывает
Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.