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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:33
Vlad442 написав:
Я за повышение цен на газ до этого импортного паритета.
Все равно кто-то заплатит за нерыночные цены. При заниженных ценах платят все вскладчину за владельцев особняков в 300 метров и тех, кто регулирует температуру открытыми окнами, а не одеялом на батарею
. Я не хочу за них платить.
Патентуйте.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:35
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.
Иконки на торпедо есть ?
Иконки у слабаков.Здесь четки рядом с перчатками на зеркале. И еще одни перчатки на ручке на пердней стойке.Так что слушаю Шуфутинского. Уже нравится.
Сингарелла Сингарелла, отчего дрожат так руки?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:35
Vlad442 написав:
Я за повышение цен на газ до этого импортного паритета.
Все равно кто-то заплатит за нерыночные цены. При заниженных ценах платят все вскладчину за владельцев особняков в 300 метров и тех, кто регулирует температуру открытыми окнами, а не одеялом на батарею. Я не хочу за них платить.
я за вирівнювання цін і на газ і не е.е.,
і проти пільг
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:37
airmax78 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.
Иконки на торпедо есть ?
Иконки у слабаков.Здесь четки рядом с перчатками на зеркале. И еще одни перчатки на ручке на пердней стойке.Так что слушаю Шуфутинского. Уже нравится.
Сингарелла Сингарелла, отчего дрожат так руки?
3е сентября уже скока раз играло?
зы: говорят в жизни все до трех раз...
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 26 жов, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:39
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.
так ты сегодня дома не ночуешь?
Тьфу на вас. Я же не в багажнике еду. Пока по крайней мере.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:40
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Востаннє редагувалось 5748909
в П'ят 26 жов, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:47
kingkongovets написав:
3е сентября уже скока раз играло?
зы: говорят в жизни все до трех раз...
Сижу жду. Тут на телепоне весь репертуар, судя по всему. До лучшего еще не дошли. Зато про соседку и ножи уже 3й раз играет.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:49
и немного о зубожилых, которые куском хлеба не наедаются
франту читать обязательно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:03
не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:05
kingkongovets написав:
и немного о зубожилых, которые куском хлеба не наедаются
франту читать обязательно
Это так. У подруги уже полгода тянется реконструкция дома. То, что обещали и могли сделать за 2 месяца. Работают по 2-4 часа в день, если вообще работают. Прораб уже человек 20 сменил.
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