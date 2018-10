Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:37

airmax78 написав: Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.



zzzzzz написав: Иконки на торпедо есть ?

Иконки у слабаков.Здесь четки рядом с перчатками на зеркале. И еще одни перчатки на ручке на пердней стойке.Так что слушаю Шуфутинского. Уже нравится.

airmax78 написав: Иконки у слабаков.Здесь четки рядом с перчатками на зеркале. И еще одни перчатки на ручке на пердней стойке.Так что слушаю Шуфутинского. Уже нравится.Сингарелла Сингарелла, отчего дрожат так руки?



3е сентября уже скока раз играло?



kingkongovets написав: 3е сентября уже скока раз играло?зы: говорят в жизни все до трех раз...

