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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2467246824692470>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:33

  Vlad442 написав:Я за повышение цен на газ до этого импортного паритета.
Все равно кто-то заплатит за нерыночные цены. При заниженных ценах платят все вскладчину за владельцев особняков в 300 метров и тех, кто регулирует температуру открытыми окнами, а не одеялом на батарею. Я не хочу за них платить.

Патентуйте.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:35

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.


Иконки на торпедо есть ? :mrgreen:

Иконки у слабаков.Здесь четки рядом с перчатками на зеркале. И еще одни перчатки на ручке на пердней стойке.Так что слушаю Шуфутинского. Уже нравится.
Сингарелла Сингарелла, отчего дрожат так руки?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:35

  Vlad442 написав:Я за повышение цен на газ до этого импортного паритета.
Все равно кто-то заплатит за нерыночные цены. При заниженных ценах платят все вскладчину за владельцев особняков в 300 метров и тех, кто регулирует температуру открытыми окнами, а не одеялом на батарею. Я не хочу за них платить.

я за вирівнювання цін і на газ і не е.е.,
і проти пільг
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.


Иконки на торпедо есть ? :mrgreen:

Иконки у слабаков.Здесь четки рядом с перчатками на зеркале. И еще одни перчатки на ручке на пердней стойке.Так что слушаю Шуфутинского. Уже нравится.
Сингарелла Сингарелла, отчего дрожат так руки?


3е сентября уже скока раз играло?

зы: говорят в жизни все до трех раз...
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 26 жов, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Я в пути. Еду в Одессу. Блаблакаром. Билетов за 2 дня уже не было ни на что. Правда еду на круизере за 600 грн. Лакшери блабла. Вынужден слушать Шуфутинского, 2й час подряд. У водителя боксерские перчатки на зеркале висят. Пытаюсь отвлечься.

так ты сегодня дома не ночуешь? :oops:

Тьфу на вас. Я же не в багажнике еду. Пока по крайней мере.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:40

дел
Востаннє редагувалось 5748909 в П'ят 26 жов, 2018 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:47

  kingkongovets написав:3е сентября уже скока раз играло?

зы: говорят в жизни все до трех раз...

Сижу жду. Тут на телепоне весь репертуар, судя по всему. До лучшего еще не дошли. Зато про соседку и ножи уже 3й раз играет.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и немного о зубожилых, которые куском хлеба не наедаются
франту читать обязательно
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:05

  kingkongovets написав:и немного о зубожилых, которые куском хлеба не наедаются
франту читать обязательно
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Это так. У подруги уже полгода тянется реконструкция дома. То, что обещали и могли сделать за 2 месяца. Работают по 2-4 часа в день, если вообще работают. Прораб уже человек 20 сменил.
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