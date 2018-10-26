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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2467246824692470

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:07

  rusramzik написав:не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!


Да не хотят они работать. Я мелкий ремонт затеяла, работы на две недели максимум. Уже 4-я заканчивается и такими темпами еще на пару недель хватит. Могли бы по 60 в день иметь, а теперь по сколько выйдет?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rusramzik написав:не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!


это повод ее не делать и кидать на предоплату?
или мож не такие уже и голодные?
хотя кого я спрашиваю...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:18

  kingkongovets написав:
rusramzik написав:не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!


это повод ее не делать и кидать на предоплату?
или мож не такие уже и голодные?
хотя кого я спрашиваю...

...наверное водителя велосипеда!
"Очи бачили - що брали"!!! Да каждый день так разводят по 150 раз....откройте глаза на заправках, магазинах....!!! Не хочешь думать плати! Не знаешь плати! Не хочешь- сделай сам!! Действительно качественные розовые очки -существуют!!
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:29

бибизян в красном берете со звездой это круто
из боливии? :mrgreen:

бедный бедный ЧЕ...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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