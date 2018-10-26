Да не хотят они работать. Я мелкий ремонт затеяла, работы на две недели максимум. Уже 4-я заканчивается и такими темпами еще на пару недель хватит. Могли бы по 60 в день иметь, а теперь по сколько выйдет?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:07
Да не хотят они работать. Я мелкий ремонт затеяла, работы на две недели максимум. Уже 4-я заканчивается и такими темпами еще на пару недель хватит. Могли бы по 60 в день иметь, а теперь по сколько выйдет?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:08
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это повод ее не делать и кидать на предоплату?
или мож не такие уже и голодные?
хотя кого я спрашиваю...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:18
...наверное водителя велосипеда!
"Очи бачили - що брали"!!! Да каждый день так разводят по 150 раз....откройте глаза на заправках, магазинах....!!! Не хочешь думать плати! Не знаешь плати! Не хочешь- сделай сам!! Действительно качественные розовые очки -существуют!!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:29
бибизян в красном берете со звездой это круто
из боливии?
бедный бедный ЧЕ...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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