Это так. У подруги уже полгода тянется реконструкция дома. То, что обещали и могли сделать за 2 месяца. Работают по 2-4 часа в день, если вообще работают. Прораб уже человек 20 сменил.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:05
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:07
Да не хотят они работать. Я мелкий ремонт затеяла, работы на две недели максимум. Уже 4-я заканчивается и такими темпами еще на пару недель хватит. Могли бы по 60 в день иметь, а теперь по сколько выйдет?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:08
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это повод ее не делать и кидать на предоплату?
или мож не такие уже и голодные?
хотя кого я спрашиваю...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:18
...наверное водителя велосипеда!
"Очи бачили - що брали"!!! Да каждый день так разводят по 150 раз....откройте глаза на заправках, магазинах....!!! Не хочешь думать плати! Не знаешь плати! Не хочешь- сделай сам!! Действительно качественные розовые очки -существуют!!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:29
бибизян в красном берете со звездой это круто
из боливии?
бедный бедный ЧЕ...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:39
Вона?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:44
ще один помогає дружині в США, інший ЦА КРЖН
офіційна версія
і більш-менш що було насправді
це до того, що дехто вважає, що "тєрпіли"
Журналісти-розслідувачі знайшли в очільника Київського політехнічного інституту Згуровського незадеклароване майно – нерухомості на два мільйони доларів в американській Каліфорнії і компанію з продажу нерухомості в Чорногорії. При чому, про це жодного слова у деклараціях за попередні роки. Підозру викликала машина і будинок дружини Згуровського, зареєстровані в США. Шукаючи дані про неї, журналісти разом зі студентами столичного вишу і знайшли справжню бізнес-імперію ректора КПІ.
У розслідуванні програми «ЦРУ» журналісти виявили, що проректор КПІ Петро Ковальов віддав фірмам своєї дружини і брата 25 мільйонів на ремонти гуртожитків та корпусів ВНЗ. Ковальов також виступає головою тендерного комітету університету.
Зазначено, що серед компаній, які здійснювали ремонтні роботи або поставляли матеріали для них у КПІ протягом останніх 2 років, перемагали переважно 8 компаній (90% замовлень віддані без конкурсів). За цей час фірми отримали від закладу 47 млн грн. Близько половини з цих грошей були витрачені на реконструкцію гуртожитків ВНЗ.
Більшість будівельних компаній, які роблять ремонти в КПІ, пов'язані з проректором Ковальовим, йдеться в розслідуванні. Журналісти звернули увагу, що за роки роботи в КПІ у Петра Ковальова з'явилося 3 квартири в Києві. Одна з них розташована в ЖК «Вертикаль» (пров. Ковальського, 19 ) просто посеред студентського містечка КПІ. У цьому житлокомплексі також мають квартири син Ковальова та ще один проректор КПІ — з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Олексій Новіков.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))
|