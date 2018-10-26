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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2467246824692470

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:05

  kingkongovets написав:и немного о зубожилых, которые куском хлеба не наедаются
франту читать обязательно
Зображення


Это так. У подруги уже полгода тянется реконструкция дома. То, что обещали и могли сделать за 2 месяца. Работают по 2-4 часа в день, если вообще работают. Прораб уже человек 20 сменил.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:07

  rusramzik написав:не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!


Да не хотят они работать. Я мелкий ремонт затеяла, работы на две недели максимум. Уже 4-я заканчивается и такими темпами еще на пару недель хватит. Могли бы по 60 в день иметь, а теперь по сколько выйдет?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rusramzik написав:не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!


это повод ее не делать и кидать на предоплату?
или мож не такие уже и голодные?
хотя кого я спрашиваю...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:18

  kingkongovets написав:
rusramzik написав:не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!


это повод ее не делать и кидать на предоплату?
или мож не такие уже и голодные?
хотя кого я спрашиваю...

...наверное водителя велосипеда!
"Очи бачили - що брали"!!! Да каждый день так разводят по 150 раз....откройте глаза на заправках, магазинах....!!! Не хочешь думать плати! Не знаешь плати! Не хочешь- сделай сам!! Действительно качественные розовые очки -существуют!!
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:29

бибизян в красном берете со звездой это круто
из боливии? :mrgreen:

бедный бедный ЧЕ...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:39

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона.


Вона?
Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:44

ще один помогає дружині в США, інший ЦА КРЖН

  airmax78 написав:Как тут сегодня околополитику, даже самую безобидную, чистят резво.

офіційна версія
http://www.dsnews.ua/society/destabilizatsiya-universitetskih-seredovishch-hto-stoyit-26102018220000
і більш-менш що було насправді
https://24tv.ua/rektor_zhiruye_studenti_biduyut_studenti_kpi_vlashtuvali_miting_cherez_koruptsiyniy_skandal_n1053038

https://thebabel.com.ua/articles/20937-studenti-kpi-viyshli-na-miting-i-vimagayut-zvilniti-rektora

це до того, що дехто вважає, що "тєрпіли"

Журналісти-розслідувачі знайшли в очільника Київського політехнічного інституту Згуровського незадеклароване майно – нерухомості на два мільйони доларів в американській Каліфорнії і компанію з продажу нерухомості в Чорногорії. При чому, про це жодного слова у деклараціях за попередні роки. Підозру викликала машина і будинок дружини Згуровського, зареєстровані в США. Шукаючи дані про неї, журналісти разом зі студентами столичного вишу і знайшли справжню бізнес-імперію ректора КПІ.


У розслідуванні програми «ЦРУ» журналісти виявили, що проректор КПІ Петро Ковальов віддав фірмам своєї дружини і брата 25 мільйонів на ремонти гуртожитків та корпусів ВНЗ. Ковальов також виступає головою тендерного комітету університету.

Зазначено, що серед компаній, які здійснювали ремонтні роботи або поставляли матеріали для них у КПІ протягом останніх 2 років, перемагали переважно 8 компаній (90% замовлень віддані без конкурсів). За цей час фірми отримали від закладу 47 млн ​​грн. Близько половини з цих грошей були витрачені на реконструкцію гуртожитків ВНЗ.

Більшість будівельних компаній, які роблять ремонти в КПІ, пов'язані з проректором Ковальовим, йдеться в розслідуванні. Журналісти звернули увагу, що за роки роботи в КПІ у Петра Ковальова з'явилося 3 квартири в Києві. Одна з них розташована в ЖК «Вертикаль» (пров. Ковальського, 19 ) просто посеред студентського містечка КПІ. У цьому житлокомплексі також мають квартири син Ковальова та ще один проректор КПІ — з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Олексій Новіков.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))
hume
 
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