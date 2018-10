Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:08

rusramzik написав: не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!



это повод ее не делать и кидать на предоплату?

или мож не такие уже и голодные?

хотя кого я спрашиваю... это повод ее не делать и кидать на предоплату?или мож не такие уже и голодные?хотя кого я спрашиваю...

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.