Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rusramzik написав:не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!
Да не хотят они работать. Я мелкий ремонт затеяла, работы на две недели максимум. Уже 4-я заканчивается и такими темпами еще на пару недель хватит. Могли бы по 60 в день иметь, а теперь по сколько выйдет?
rusramzik написав:не путайте мягкое с теплым!!!!!!!!!! Работа за 60$ в день есть каждый день???????!!! А тем более частные заказы и общестрой!!!
это повод ее не делать и кидать на предоплату? или мож не такие уже и голодные? хотя кого я спрашиваю...
...наверное водителя велосипеда! "Очи бачили - що брали"!!! Да каждый день так разводят по 150 раз....откройте глаза на заправках, магазинах....!!! Не хочешь думать плати! Не знаешь плати! Не хочешь- сделай сам!! Действительно качественные розовые очки -существуют!!
Кароч, вот что действительно досками будут забивать - так это дома 300 и более квадратов,построенные на все деньги. До сегодняшнего дня их отапливают просто скручивая счетчики. Но это долго при таких ценах продолжаться не будет. Спасти народ от газового геноцида может только вона.
Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))
hume написав:Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))
hume написав:Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))
Ремонт где то делаешь ?
Старые меняю, застройщик мало того, что поставил гвно, так ещё в комнату 17 квадратов поставил радиатор расчитанный на 11 квадратов.
hume написав:Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))
Ремонт где то делаешь ?
Старые меняю, застройщик мало того, что поставил гвно, так ещё в комнату 17 квадратов поставил радиатор расчитанный на 11 квадратов.
Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом