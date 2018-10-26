Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kash написав:Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом
Кстати, тоже слышала, что радиаторы Керми - вполне нормальный вариант по цене и качеству. А вот на олх я бы их не покупала, все-таки это площадка для бу товаров, новые лучше покупать в магазине, с гарантией и т.д., ИМХО. Вот ориентировочные цены https://sogreem.kiev.ua/otoplenie/radiatory_kermi
" керми вполне нормальные" - поржал
Kash
В новостроях используется нижний подвод воды к радиатору, с нижним подводом делаются в основном панельные стальные. Есть итаальянские алюм секционные, но найти трудно и цена. А потом ещё и секции добавлять
Real Trent Это просто лютый пестец. Чувак не скрывая говорит,что живет "на чемоданах" что все бабки переводит заграницу и в случае чего,сядет в самолет и всем привет. Моя страна -это чемпион по пробиванию дна. Можно в учебниках истории приводить,как пример пестеца в управлении государством .
"Чувак" отсудил у Газпрома миллиарды долларов и отбился от его же притязаний на десятки миллиардов, а мудрі українці заметили только премию в несколько млн дол и ЗП в полтора млн грн. Вон Бойко после своих вышек деньги в Штаты не переводил и заграницу не свалил, а продолжает сидеть в ВР и учить жизни злочынну владу. Он глаза не муляет?
Поэтому не согласен с вами - это не Украина страна уникальная, это ее население - уникальное. Жалкие нытики без мозгов, способности к критическому мышлению и анализу, но с огромным гонором и уверенностью, что им кто-то что-то должен. Это не касается тех 20-30%, которые вместо нытья и причитаний работают, созидают, стоят на майданах и т. д.
.... оце ЖК від "екодомівців", навпроти моєї новобудови... - і то в них ціни були не дешеві на квартири! - і от бачимо по "естетичності скління балконів", що там справжня ЕЛІТА заїхала! ))) (нема на них Макса) ))) .... а от поруч мої "авалонці".... і ще незаймана краса!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины... Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать
kash написав:Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом
Кстати, тоже слышала, что радиаторы Керми - вполне нормальный вариант по цене и качеству. А вот на олх я бы их не покупала, все-таки это площадка для бу товаров, новые лучше покупать в магазине, с гарантией и т.д., ИМХО. Вот ориентировочные цены https://sogreem.kiev.ua/otoplenie/radiatory_kermi
" керми вполне нормальные" - поржал
Kash
В новостроях используется нижний подвод воды к радиатору, с нижним подводом делаются в основном панельные стальные. Есть итаальянские алюм секционные, но найти трудно и цена. А потом ещё и секции добавлять
Видела у соседей в новостройке, сантехник разбил стяжку у батареи, переделал на верхний подвод и установил биметаллический радиатор. Но под аренду это не имеет смысл делать.