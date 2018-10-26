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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24692470247124722473>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ЖК Голосеево от застройщика потёк один радиатор из семи. Остальныне служат, присобачил регуляторы температуры автомативческие.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що? Как вас поздравил застройщик с Хэллоуин?
Вчера кан устроил грандиозное шоу в тетрисе. Вино рекой, изысканный хавчик и крутая шоу программа с музыкой. Все свои. Все соседи)
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Востаннє редагувалось X-Fresh в Суб 27 жов, 2018 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:23

  kash написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Ремонт где то делаешь ?

Старые меняю, застройщик мало того, что поставил гвно, так ещё в комнату 17 квадратов поставил радиатор расчитанный на 11 квадратов.

Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом

Ну, ребята, вы совсем уже с жиру беситесь: Керми им хреновые радиаторы.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:29

  X-Fresh написав:Ну що? Как вас поздравил застройщик с Хэллоуин?
Вчера кан устроил грандиозное шоу в тетрисе. Вино рекой, изысканный хавчик и крутая шоу программа с музыкой. Все свои. Все соседи)

Отлично. Как одна семья. Очень красивые люди на фото. Хочу к ним. Хочу бесплатного хавчика и бухла из Гудвайна и атмосферы праздника. #хочувтетрис
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:01

  Natt написав:
  kash написав:Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом
Кстати, тоже слышала, что радиаторы Керми - вполне нормальный вариант по цене и качеству. А вот на олх я бы их не покупала, все-таки это площадка для бу товаров, новые лучше покупать в магазине, с гарантией и т.д., ИМХО. Вот ориентировочные цены https://sogreem.kiev.ua/otoplenie/radiatory_kermi


" керми вполне нормальные" - поржал :D

Kash

В новостроях используется нижний подвод воды к радиатору, с нижним подводом делаются в основном панельные стальные. Есть итаальянские алюм секционные, но найти трудно и цена. А потом ещё и секции добавлять
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:02

  X-Fresh написав:Ну що? Как вас [/url]

Такой себе синьор помидор позирует. Мундира не хватает
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:10

  Чукча2 написав:Всё таки Украина уникальная страна... :lol:


Я перевел деньги маме в Америку: больших сумм здесь на счету никогда не храню, - Коболев о премии за победу в споре с "Газпромом".

https://censor.net.ua/news/3093548/ya_p ... 1#comments


Real Trent
Это просто лютый пестец. Чувак не скрывая говорит,что живет "на чемоданах" что все бабки переводит заграницу и в случае чего,сядет в самолет и всем привет. Моя страна -это чемпион по пробиванию дна. Можно в учебниках истории приводить,как пример пестеца в управлении государством .


"Чувак" отсудил у Газпрома миллиарды долларов и отбился от его же притязаний на десятки миллиардов, а мудрі українці заметили только премию в несколько млн дол и ЗП в полтора млн грн. Вон Бойко после своих вышек деньги в Штаты не переводил и заграницу не свалил, а продолжает сидеть в ВР и учить жизни злочынну владу. Он глаза не муляет?

Поэтому не согласен с вами - это не Украина страна уникальная, это ее население - уникальное. Жалкие нытики без мозгов, способности к критическому мышлению и анализу, но с огромным гонором и уверенностью, что им кто-то что-то должен.
Это не касается тех 20-30%, которые вместо нытья и причитаний работают, созидают, стоят на майданах и т. д.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:14

... ну що, для затравочки естетів)))

.... оце ЖК від "екодомівців", навпроти моєї новобудови...
- і то в них ціни були не дешеві на квартири! - і от бачимо по "естетичності скління балконів", що там справжня ЕЛІТА заїхала! ))) (нема на них Макса) )))
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.... а от поруч мої "авалонці".... і ще незаймана краса!
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...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...
Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:25

  hume написав:
  Natt написав:
  kash написав:Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом
Кстати, тоже слышала, что радиаторы Керми - вполне нормальный вариант по цене и качеству. А вот на олх я бы их не покупала, все-таки это площадка для бу товаров, новые лучше покупать в магазине, с гарантией и т.д., ИМХО. Вот ориентировочные цены https://sogreem.kiev.ua/otoplenie/radiatory_kermi


" керми вполне нормальные" - поржал :D

Kash

В новостроях используется нижний подвод воды к радиатору, с нижним подводом делаются в основном панельные стальные. Есть итаальянские алюм секционные, но найти трудно и цена. А потом ещё и секции добавлять

Видела у соседей в новостройке, сантехник разбил стяжку у батареи, переделал на верхний подвод и установил биметаллический радиатор.
Но под аренду это не имеет смысл делать.
l66
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