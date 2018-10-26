Додано: Суб 27 жов, 2018 09:10

Чукча2 написав: Всё таки Украина уникальная страна...





Я перевел деньги маме в Америку: больших сумм здесь на счету никогда не храню, - Коболев о премии за победу в споре с "Газпромом".



https://censor.net.ua/news/3093548/ya_p ... 1#comments





Real Trent

Это просто лютый пестец. Чувак не скрывая говорит,что живет "на чемоданах" что все бабки переводит заграницу и в случае чего,сядет в самолет и всем привет. Моя страна -это чемпион по пробиванию дна. Можно в учебниках истории приводить,как пример пестеца в управлении государством . Всё таки Украина уникальная страна...Я перевел деньги маме в Америку: больших сумм здесь на счету никогда не храню, - Коболев о премии за победу в споре с "Газпромом".Real TrentЭто просто лютый пестец. Чувак не скрывая говорит,что живет "на чемоданах" что все бабки переводит заграницу и в случае чего,сядет в самолет и всем привет. Моя страна -это чемпион по пробиванию дна. Можно в учебниках истории приводить,как пример пестеца в управлении государством .

"Чувак" отсудил у Газпрома миллиарды долларов и отбился от его же притязаний на десятки миллиардов, а мудрі українці заметили только премию в несколько млн дол и ЗП в полтора млн грн. Вон Бойко после своих вышек деньги в Штаты не переводил и заграницу не свалил, а продолжает сидеть в ВР и учить жизни злочынну владу. Он глаза не муляет?Поэтому не согласен с вами - это не Украина страна уникальная, это ее население - уникальное. Жалкие нытики без мозгов, способности к критическому мышлению и анализу, но с огромным гонором и уверенностью, что им кто-то что-то должен.Это не касается тех 20-30%, которые вместо нытья и причитаний работают, созидают, стоят на майданах и т. д.