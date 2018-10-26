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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2470247124722473>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:36

  hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...
Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать


а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:38

  alkasander написав:
  Чукча2 написав:Всё таки Украина уникальная страна... :lol:


Я перевел деньги маме в Америку: больших сумм здесь на счету никогда не храню, - Коболев о премии за победу в споре с "Газпромом".

https://censor.net.ua/news/3093548/ya_p ... 1#comments


Real Trent
Это просто лютый пестец. Чувак не скрывая говорит,что живет "на чемоданах" что все бабки переводит заграницу и в случае чего,сядет в самолет и всем привет. Моя страна -это чемпион по пробиванию дна. Можно в учебниках истории приводить,как пример пестеца в управлении государством .


"Чувак" отсудил у Газпрома миллиарды долларов и отбился от его же притязаний на десятки миллиардов, а мудрі українці заметили только премию в несколько млн дол и ЗП в полтора млн грн. Вон Бойко после своих вышек деньги в Штаты не переводил и заграницу не свалил, а продолжает сидеть в ВР и учить жизни злочынну владу. Он глаза не муляет?

Поэтому не согласен с вами - это не Украина страна уникальная, это ее население - уникальное. Жалкие нытики без мозгов, способности к критическому мышлению и анализу, но с огромным гонором и уверенностью, что им кто-то что-то должен.
Это не касается тех 20-30%, которые вместо нытья и причитаний работают, созидают, стоят на майданах и т. д.

Не чувак выиграл арбитраж, а норвеская юр.фирма. Логично премии выписывать тем кто работал ;) второе: Газпром не вернул деньги, а премии мы уже начислили... И третий вообще эпик вин побырику в США денюжку маме на хлебушек ))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:39

  alkasander написав:
  Чукча2 написав:Всё таки Украина уникальная страна... :lol:


Я перевел деньги маме в Америку: больших сумм здесь на счету никогда не храню, - Коболев о премии за победу в споре с "Газпромом".

https://censor.net.ua/news/3093548/ya_p ... 1#comments


Real Trent
Это просто лютый пестец. Чувак не скрывая говорит,что живет "на чемоданах" что все бабки переводит заграницу и в случае чего,сядет в самолет и всем привет. Моя страна -это чемпион по пробиванию дна. Можно в учебниках истории приводить,как пример пестеца в управлении государством .


"Чувак" отсудил у Газпрома миллиарды долларов и отбился от его же притязаний на десятки миллиардов, а мудрі українці заметили только премию в несколько млн дол и ЗП в полтора млн грн. Вон Бойко после своих вышек деньги в Штаты не переводил и заграницу не свалил, а продолжает сидеть в ВР и учить жизни злочынну владу. Он глаза не муляет?

Поэтому не согласен с вами - это не Украина страна уникальная, это ее население - уникальное. Жалкие нытики без мозгов, способности к критическому мышлению и анализу, но с огромным гонором и уверенностью, что им кто-то что-то должен.
Это не касается тех 20-30%, которые вместо нытья и причитаний работают, созидают, стоят на майданах и т. д.

ще один патріот:

https://vesti-ukr.com/kiev/309557-studenty-kpi-vyshli-na-mitinh-i-trebujut-uvolit-rektora

обнаружили серьезные нарушения в декларации ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского. Якобы ректор спрятал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости в США и один из домов жены там же.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:39

ого у вас от зависти подгорает

зы: я о коболеве
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:45

  l66 написав:[
Видела у соседей в новостройке, сантехник разбил стяжку у батареи, переделал на верхний подвод и установил биметаллический радиатор.
Но под аренду это не имеет смысл делать.

Зачем такие манипуляции, чтоб поставить биметалл? Уже тогда алюм ставить. А вообще панельные стальные нормальные радиаторы. Только мощность процентов на 20% выше нужно брать. Теплоноситель у нас не тёпленький, а мощность обычно для 70 градусов расчитывается.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alkasander написав:"Чувак" отсудил у Газпрома миллиарды долларов и отбился от его же притязаний на десятки миллиардов, а мудрі українці заметили только премию в несколько млн дол и ЗП в полтора млн грн. Вон Бойко после своих вышек деньги в Штаты не переводил и заграницу не свалил, а продолжает сидеть в ВР и учить жизни злочынну владу. Он глаза не муляет?

Неправомерную выгоду можно получить не только через взятки или откаты, а и выписав себе задним числом, вроде как в рамках закона, неадекватно большую премию.
То, что он перевел деньги в Америку, значит, что за ним есть грешки, за которые при некоторых раскладах, он может сесть с конфискацией. Или понимает, что в нашем "правовом" государстве, при заказе, можно сесть и по нелепым обвинениям. Примеры Юли, Луценко и Насирова подтверждают. Они не ангелы, но дела против них явно были высосаны из пальца.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:56

  kingkongovets написав:
  hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...
Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать


а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?

Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию
1. Человек нанял юр фирму для суд процесса.
2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны
3. Вывел эти деньги маме в сша :D
4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намерен
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html

Как вы думаете, что можно ему инкриминировать ?

ПС
Вот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?
Востаннє редагувалось hume в Суб 27 жов, 2018 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:56

  stm написав:Не чувак выиграл арбитраж, а норвеская юр.фирма.


Норвеги тоже получили оплату в размере 25 миллионов евро.
Пока всё напоминает праздник маразма, денег еще не получили, апелляции еще не выиграли, премии выплачены, мама Коболева в США обеспечена, тарифы повышены )))

Вот слова Витренко этим летом:

"Обжалование решений арбитража может занять и три года, если потом (после Апелляционного суда Швеции) дело будет рассматривать и Верховный суд Швеции", - отметил он в ходе онлайн-обсуждения. По словам Витренко, в случае успеха апелляции и проведения повторного арбитража он занял бы еще четыре года, результат повторного арбитража можно было бы также обжаловать, затягивая процесс до бесконечности.

Источник: http://finance.bigmir.net/business/9393 ... etire-goda
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:57

  Vlad442 написав:Неправомерную выгоду можно получить не только через взятки или откаты, а и выписав себе задним числом, вроде как в рамках закона, неадекватно большую премию.
То, что он перевел деньги в Америку, значит, что за ним есть грешки, за которые при некоторых раскладах, он может сесть с конфискацией. Или понимает, что в нашем "правовом" государстве, при заказе, можно сесть и по нелепым обвинениям. Примеры Юли, Луценко и Насирова подтверждают. Они не ангелы, но дела против них явно были высосаны из пальца.


владик на соседней ветке преподает теорию сдачи в аренду недвиги без уплаты налогов и способы воровства у соседей электричества (!), а тут рассуждает о "неправомерной выгоде" человека, взъепавшего газпром
ноу коментс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...
Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать


а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?

Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию
1. Человек нанял юр фирму для суд процесса.
2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны
3. Вывел эти деньги маме в сша :D
4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намерен
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html

Как вы думаете, что можно ему инкриминировать ?

ПС
Вот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?


вы так и не ответили на вопрос, начав манипулировать фактами и давить на эмоции
повторяю вопрос: шо конкретно вы ему инкриминируете? закон, статья?

шо касается пс - привлекать (и выбирать!) сторонних юристов нормально, не вижу здесь никакого криминала, чувак выполнил (с блеском) поставленную задачу - шо вы еще хотите?
и еще - чуток коробит слушать упреки в адрес коболева в том шо он как то не так по их мнению распорядился своими деньгами от людей, не платящих налоги
тризуб им криво висит, бл

зы: почитайте на досуге книгу лиддел гарта «стратегия непрямых действий» - она вообще то о войне и военном деле, но понимание о том, как достигать успеха не штурмуя крепости в лоб и не ходя в штыковую она вам даст, да и вообще развивает, знаете ли
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 27 жов, 2018 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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