Додано: Суб 27 жов, 2018 10:19

Вот ведь богата земля наша идиотами... Полезными и не очень...



Чем вам норвежская юр фирма мешает? НАКу нужно было своим юротделом в Стокгольме судиться? Закономерно проиграть суд, чтобы потом мудрі українці авторитетно вынесли вердикт "Я ж казав! Нехрен было самим лезть. Надо было специалистов нанять"? Квох-квох - 25 млн заплатили норвежцам за их услуги? Вам посчитать насколько это ничтожно мало по отношению к выигранной и отклоненной суммам?



Или может вы сейчас приведете примеры удачных судебных решений таких масштабов и важности, выигранных нашим государством собственными силами? Нет - давайте упростим задачу - пусть будет с применением иностранных дорогущих юр контор. Вспомнил - о. Змеиный! Нет, погодите, нам только остров оставили, а территориальные воды с нефтеносным шельфом румынам отошли. Не подходит. Но я уверен, что наши умнейшие и мудрейшие камрады сейчас накидают кучу примеров.



И самое главное - авторитетно критикуют, раздувая щеки люди, которые, чаще всего, ничего в этой жизни не достигли и даже у себя в семье и доме порядок не могут навести и чего-то добиться.