Vlad442 написав: Неправомерную выгоду можно получить не только через взятки или откаты, а и выписав себе задним числом, вроде как в рамках закона, неадекватно большую премию.

Неправомерную выгоду можно получить не только через взятки или откаты, а и выписав себе задним числом, вроде как в рамках закона, неадекватно большую премию. То, что он перевел деньги в Америку, значит, что за ним есть грешки, за которые при некоторых раскладах, он может сесть с конфискацией. Или понимает, что в нашем "правовом" государстве, при заказе, можно сесть и по нелепым обвинениям. Примеры Юли, Луценко и Насирова подтверждают. Они не ангелы, но дела против них явно были высосаны из пальца.



владик на соседней ветке преподает теорию сдачи в аренду недвиги без уплаты налогов и способы воровства у соседей электричества (!), а тут рассуждает о "неправомерной выгоде" человека, взъепавшего газпром

владик на соседней ветке преподает теорию сдачи в аренду недвиги без уплаты налогов и способы воровства у соседей электричества (!), а тут рассуждает о "неправомерной выгоде" человека, взъепавшего газпром

ноу коментс

