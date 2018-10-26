Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины... Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать
а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?
Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию 1. Человек нанял юр фирму для суд процесса. 2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны 3. Вывел эти деньги маме в сша 4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намерен https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html
Как вы думаете, что можно ему инкриминировать ?
ПС Вот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?
Востаннє редагувалось hume в Суб 27 жов, 2018 09:58, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Не чувак выиграл арбитраж, а норвеская юр.фирма.
Норвеги тоже получили оплату в размере 25 миллионов евро. Пока всё напоминает праздник маразма, денег еще не получили, апелляции еще не выиграли, премии выплачены, мама Коболева в США обеспечена, тарифы повышены )))
Вот слова Витренко этим летом:
"Обжалование решений арбитража может занять и три года, если потом (после Апелляционного суда Швеции) дело будет рассматривать и Верховный суд Швеции", - отметил он в ходе онлайн-обсуждения. По словам Витренко, в случае успеха апелляции и проведения повторного арбитража он занял бы еще четыре года, результат повторного арбитража можно было бы также обжаловать, затягивая процесс до бесконечности.
Vlad442 написав:Неправомерную выгоду можно получить не только через взятки или откаты, а и выписав себе задним числом, вроде как в рамках закона, неадекватно большую премию. То, что он перевел деньги в Америку, значит, что за ним есть грешки, за которые при некоторых раскладах, он может сесть с конфискацией. Или понимает, что в нашем "правовом" государстве, при заказе, можно сесть и по нелепым обвинениям. Примеры Юли, Луценко и Насирова подтверждают. Они не ангелы, но дела против них явно были высосаны из пальца.
владик на соседней ветке преподает теорию сдачи в аренду недвиги без уплаты налогов и способы воровства у соседей электричества (!), а тут рассуждает о "неправомерной выгоде" человека, взъепавшего газпром ноу коментс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины... Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать
а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?
Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию 1. Человек нанял юр фирму для суд процесса. 2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны 3. Вывел эти деньги маме в сша 4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намерен https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html
Как вы думаете, что можно ему инкриминировать ?
ПС Вот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?
вы так и не ответили на вопрос, начав манипулировать фактами и давить на эмоции повторяю вопрос: шо конкретно вы ему инкриминируете? закон, статья?
шо касается пс - привлекать (и выбирать!) сторонних юристов нормально, не вижу здесь никакого криминала, чувак выполнил (с блеском) поставленную задачу - шо вы еще хотите? и еще - чуток коробит слушать упреки в адрес коболева в том шо он как то не так по их мнению распорядился своими деньгами от людей, не платящих налоги тризуб им криво висит, бл
зы: почитайте на досуге книгу лиддел гарта «стратегия непрямых действий» - она вообще то о войне и военном деле, но понимание о том, как достигать успеха не штурмуя крепости в лоб и не ходя в штыковую она вам даст, да и вообще развивает, знаете ли
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 27 жов, 2018 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kash написав:Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом
Кстати, тоже слышала, что радиаторы Керми - вполне нормальный вариант по цене и качеству. А вот на олх я бы их не покупала, все-таки это площадка для бу товаров, новые лучше покупать в магазине, с гарантией и т.д., ИМХО. Вот ориентировочные цены https://sogreem.kiev.ua/otoplenie/radiatory_kermi
Олх ещё и площадка для продажи ненужных, неудачно купленных , и ворованных строителями новых вещей . Конечно не для людей ценящих время, но так и форум не для таких людей
вы так и не ответили на вопрос, начав манипулировать фактами и давить на эмоции повторяю вопрос: шо конкретно вы ему инкриминируете? закон, статья?
шо касается пс - привлекать (и выбирать!) сторонних юристов нормально, не вижу здесь никакого криминала, чувак выполнил (с блеском) поставленную задачу - шо вы еще хотите? и еще - чуток коробит слушать упреки в адрес коболева в том шо он как то не так по их мнению распорядился своими деньгами от людей, не платящих налоги
Я не знаток права. Вы не ответили на вопрос. 1. По поводу привлечения сторонней стороны я не писал. Сугубо про премию себе любимому за то, что норвежцы поработали хорошо. 2. Коболев заработал бы, и эти деньги были бы его в двух случаях. Если бы мы не платили норвегам. И если бы газпром реально перевёл нам деньги. 3. Я попытался заплатить налоги, но, сложилось впечатление, что им особо не нужно (два раза тратил время и ходил лично, а я, когда у меня не берут деньги не привык настаивать.
Ладно, по коболеву закрыли тему. Согласен с Эиром, в нашей стране человек с хоть какими то моральными принципами будет влачить жалкое существование.
Боюсь если норвеги выиграют апелляцию, то он ещё себе одну премию выпишет.
Востаннє редагувалось hume в Суб 27 жов, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
kash написав:Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом
Кстати, тоже слышала, что радиаторы Керми - вполне нормальный вариант по цене и качеству. А вот на олх я бы их не покупала, все-таки это площадка для бу товаров, новые лучше покупать в магазине, с гарантией и т.д., ИМХО. Вот ориентировочные цены https://sogreem.kiev.ua/otoplenie/radiatory_kermi
" керми вполне нормальные" - поржал
Kash
В новостроях используется нижний подвод воды к радиатору, с нижним подводом делаются в основном панельные стальные. Есть итаальянские алюм секционные, но найти трудно и цена. А потом ещё и секции добавлять
Вот ведь богата земля наша идиотами... Полезными и не очень...
Чем вам норвежская юр фирма мешает? НАКу нужно было своим юротделом в Стокгольме судиться? Закономерно проиграть суд, чтобы потом мудрі українці авторитетно вынесли вердикт "Я ж казав! Нехрен было самим лезть. Надо было специалистов нанять"? Квох-квох - 25 млн заплатили норвежцам за их услуги? Вам посчитать насколько это ничтожно мало по отношению к выигранной и отклоненной суммам?
Или может вы сейчас приведете примеры удачных судебных решений таких масштабов и важности, выигранных нашим государством собственными силами? Нет - давайте упростим задачу - пусть будет с применением иностранных дорогущих юр контор. Вспомнил - о. Змеиный! Нет, погодите, нам только остров оставили, а территориальные воды с нефтеносным шельфом румынам отошли. Не подходит. Но я уверен, что наши умнейшие и мудрейшие камрады сейчас накидают кучу примеров.
И самое главное - авторитетно критикуют, раздувая щеки люди, которые, чаще всего, ничего в этой жизни не достигли и даже у себя в семье и доме порядок не могут навести и чего-то добиться.
hume написав:2. Коболев заработал бы, и эти деньги были бы его в двух случаях. Если бы мы не платили норвегам. И если бы газпром реально перевёл нам деньги. 3. Я попытался заплатить налоги, но, сложилось впечатление, что им особо не нужно (два раза тратил время и ходил лично, а я, когда у меня не берут деньги не привык настаивать.
2) коболев выиграл важнейшую битву - пока не войну, согласен - и привлек для этого (естественно небесплатно) тех, кого посчитал нужным - и не ошибся нафтогаз, которого до сих пор доили и грабили те, кто сейчас, как метко заметил аллкосандер, учат жить в парламенте, впервые демонстративно и публично опустил газпром - это бл реальный подвиг, а все видят лишь «неправомерную выгоду» коболева вот это и есть настоящее днище 3) я правильно понял, шо вы ходили платить ндфл, а вас развернули?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 27 жов, 2018 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Я поискал алюм радиатор с нижним подводом, нашёл в паре мест, дорого, и под заказ. Решил просто купить керми. Ещё польский пурмо посмотрел, но разница в цене была не существенная, а качество у немца получше.