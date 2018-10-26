Додано: Суб 27 жов, 2018 10:47

hume написав: alkasander написав: И самое главное - авторитетно критикуют, раздувая щеки люди, которые, чаще всего, ничего в этой жизни не достигли и даже у себя в семье и доме порядок не могут навести и чего-то добиться. И самое главное - авторитетно критикуют, раздувая щеки люди, которые, чаще всего, ничего в этой жизни не достигли и даже у себя в семье и доме порядок не могут навести и чего-то добиться.

Если юрист вашей компании пришёл к вам с просьбой выписать ему премию в размере (или приблизительно в размере), которую ваша компания потратила на услуги юридической фирмы, которая, в свою очередь и выиграла дело (первый раунд). На ваш резонный вопрос "за что?" он отвечает - "за правильно выбранную компанию"



Отвечу я, если бы я такое отчудил у своего работодателя, то в лучшем случае остался бы при работе. Если юрист вашей компании пришёл к вам с просьбой выписать ему премию в размере (или приблизительно в размере), которую ваша компания потратила на услуги юридической фирмы, которая, в свою очередь и выиграла дело (первый раунд). На ваш резонный вопрос "за что?" он отвечает - "за правильно выбранную компанию"Отвечу я, если бы я такое отчудил у своего работодателя, то в лучшем случае остался бы при работе.

не мне вопрос, но тоже прокоментирую:как вы думаете, если сейчас коболева таки затравят, да еще и отсудят обратно деньги, найдется еще безумец, согласный вступить в схватку с рашкой и газпромом и который не предаст (продаст) при этом интересы украины?вы шо не понимаете зачем и в чьих интересах эта травля и попытки дискредитации?блин, ну вы же неглупый человек, почему же такой узкий и примитивный взгляд на вещи?