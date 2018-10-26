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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:30

  kingkongovets написав:3) я правильно понял, шо вы ходили платить ндфл, а вас развернули?)

Для начала я хотел заплатить налог на недвижимое имущество после перепрописки. На прошлом месте регистрации два года исправно платил. Но потерялся в базе (дословно).

Когда был фоп (на прошлом месте регистрации) платил через него.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:3) я правильно понял, шо вы ходили платить ндфл, а вас развернули?)

Для начала я хотел заплатить налог на недвижимое имущество после перепрописки. На прошлом месте регистрации два года исправно платил. Но потерялся в базе (дословно).

Когда был фоп (на прошлом месте регистрации) платил через него.


с налогом на недвигу бывают иногда траблы, особенно в голосеевском районе - иногда почему то не присылают повидомлэння
ну то такое - там суммы не очень значимые, но ндфл то платите?)
про ен от вас удивило - я был уверен шо у вас гораздо больше 100 метров сдается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:42

  alkasander написав:И самое главное - авторитетно критикуют, раздувая щеки люди, которые, чаще всего, ничего в этой жизни не достигли и даже у себя в семье и доме порядок не могут навести и чего-то добиться.

Если юрист вашей компании пришёл к вам с просьбой выписать ему премию в размере (или приблизительно в размере), которую ваша компания потратила на услуги юридической фирмы, которая, в свою очередь и выиграла дело (первый раунд). На ваш резонный вопрос "за что?" он отвечает - "за правильно выбранную компанию"

Отвечу я, если бы я такое отчудил у своего работодателя, то в лучшем случае остался бы при работе.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  alkasander написав:И самое главное - авторитетно критикуют, раздувая щеки люди, которые, чаще всего, ничего в этой жизни не достигли и даже у себя в семье и доме порядок не могут навести и чего-то добиться.

Если юрист вашей компании пришёл к вам с просьбой выписать ему премию в размере (или приблизительно в размере), которую ваша компания потратила на услуги юридической фирмы, которая, в свою очередь и выиграла дело (первый раунд). На ваш резонный вопрос "за что?" он отвечает - "за правильно выбранную компанию"

Отвечу я, если бы я такое отчудил у своего работодателя, то в лучшем случае остался бы при работе.


не мне вопрос, но тоже прокоментирую:
как вы думаете, если сейчас коболева таки затравят, да еще и отсудят обратно деньги, найдется еще безумец, согласный вступить в схватку с рашкой и газпромом и который не предаст (продаст) при этом интересы украины?
вы шо не понимаете зачем и в чьих интересах эта травля и попытки дискредитации?
блин, ну вы же неглупый человек, почему же такой узкий и примитивный взгляд на вещи?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:51

  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Голосеево от застройщика потёк один радиатор из семи. Остальныне служат, присобачил регуляторы температуры автомативческие.

Сколько лет радиаторам? У металлических радиаторов срок службы 7-8 лет.
Меняйте на старый, добрый чугун... тот 50 лет четко отработает.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:52

  kingkongovets написав:с налогом на недвигу бывают иногда траблы, особенно в голосеевском районе - иногда почему то не присылают повидомлэння
ну то такое - там суммы не очень значимые, но ндфл то платите?)
про ен от вас удивило - я был уверен шо у вас гораздо больше 100 метров сдается

Больше, поэтому все эти манипуляции и затеял, чтоб как то в официал всё вывести. Но, всё таки отмечу, что в сфере сдачи в аренду недвижимого имущеста нужно делать какую то упрощёнку. Возможно какие то сертификаты на сдачу, или что то типа этого. Потому,что если у вас аренды на неслишком большую сумму, то платить 20% не выгодно
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:59

  kingkongovets написав:как вы думаете, если сейчас коболева таки затравят, да еще и отсудят обратно деньги,


Следующий генпрокурор в следующем году обязательно возбудит дело по факту незаконного получения премии, оснований может быть много, что дело на самом деле не выиграно - апелляции теоретически могут быть проиграны, деньги не поступили и тд и тп.
Поэтому Коболев - умный всё-таки человек - заранее обезопасил свои премии от украинского правосудия.

  kingkongovets написав:найдется еще безумец, согласный вступить в схватку с рашкой и газпромом и который не предаст (продаст) при этом интересы украины?


Ох-как найдутся ))) Конкурс будет из многих тысяч человек, или десятков тысяч.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:00

  kingkongovets написав:
вы шо не понимаете зачем и в чьих интересах эта травля и попытки дискредитации?
блин, ну вы же неглупый человек, почему же такой узкий и примитивный взгляд на вещи?

Да понятно, что коса торчит. :mrgreen:
Премии выписывал сам.Интервью давал сам.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Больше, поэтому все эти манипуляции и затеял, чтоб как то в официал всё вывести. Но, всё таки отмечу, что в сфере сдачи в аренду недвижимого имущеста нужно делать какую то упрощёнку. Возможно какие то сертификаты на сдачу, или что то типа этого. Потому,что если у вас аренды на неслишком большую сумму, то платить 20% не выгодно


20% - многовато, тут соглашусь, уверен шо снижение ставки до уровня менее 10% выведет рынок из тени и в итоге многократно повысит сборы в бюджет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:06

  hume написав:Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))

Зачем Вы так?
Немцы в Украине много чего производят.
От строительных смесей и гипсокартона до оконного профиля КВЕ.
"Ганс с нагайкой" спасет Украину.
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