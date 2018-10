Додано: Суб 27 жов, 2018 10:36

hume написав: kingkongovets написав: 3) я правильно понял, шо вы ходили платить ндфл, а вас развернули?) 3) я правильно понял, шо вы ходили платить ндфл, а вас развернули?)

Для начала я хотел заплатить налог на недвижимое имущество после перепрописки. На прошлом месте регистрации два года исправно платил. Но потерялся в базе (дословно).



с налогом на недвигу бывают иногда траблы, особенно в голосеевском районе - иногда почему то не присылают повидомлэння

ну то такое - там суммы не очень значимые, но ндфл то платите?)

