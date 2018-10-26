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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2472247324742475>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:11

  kingkongovets написав:
hume написав:Больше, поэтому все эти манипуляции и затеял, чтоб как то в официал всё вывести. Но, всё таки отмечу, что в сфере сдачи в аренду недвижимого имущеста нужно делать какую то упрощёнку. Возможно какие то сертификаты на сдачу, или что то типа этого. Потому,что если у вас аренды на неслишком большую сумму, то платить 20% не выгодно


20% - многовато, тут соглашусь, уверен шо снижение ставки до уровня менее 10% выведет рынок из тени и в итоге многократно повысит сборы в бюджет

Так вот и я о том же. Либо при ставке 20% не получать ничего, либо при условных 10% + некой упрощёнке наполнять местные бюджеты. Думаю поступления будут очень существенные.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:13

  UA написав: до оконного профиля КВЕ.
"Ганс с нагайкой" спасет Украину.

Про оконный профиль не знал, изучу вопрос, спасибо
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:31

  kingkongovets написав:
  hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...
Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать


а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?

Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...
Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать


а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?

Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.


ну и шо в сухом остатке кроме зависти?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:33

  hume написав:
  kingkongovets написав:Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию
1. Человек нанял юр фирму для суд процесса.
2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны
3. Вывел эти деньги маме в сша :D
4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намерен
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html

Как вы думаете, что можно ему инкриминировать ?

ПС
Вот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?

Тоже верно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ФЕЄРИЧНО. НАДА БРАТЬЗображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:45

  Первый написав:ФЕЄРИЧНО. НАДА БРАТЬЗображення


первые этажи? стопудово надо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:48

  flyman написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и шо в сухом остатке кроме зависти?)

kingkongovets думает, что все завидуют молодым/регионалам/ворам/прокурорам? Совковое мышление.

бери више, що ще йому "успєшному" теж (старому пердуну, пєдалящєму за фітоняшкой)



Убого.
Обізяна, в твої роки, вже здійснив твою мрію - набрав кавалірок в києві. А Ти застряг на напівпідвалі в іпенях.

По ходу мрія твоя залишиться мрією. Бухай.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:49

  Первый написав:ФЕЄРИЧНО. НАДА БРАТЬЗображення

Жду, когда же кто-то сделает это: замкнет стены и сделает идеальный ЖК.
ИМХО рано или поздно народ прозреет, и это г0вно превратится в тотальный неликвид.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:51

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и шо в сухом остатке кроме зависти?)

kingkongovets думает, что все завидуют молодым/регионалам/ворам/прокурорам? Совковое мышление.


ККЦ дико заздрить всім, хто їздить не на велосипеді.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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