Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Больше, поэтому все эти манипуляции и затеял, чтоб как то в официал всё вывести. Но, всё таки отмечу, что в сфере сдачи в аренду недвижимого имущеста нужно делать какую то упрощёнку. Возможно какие то сертификаты на сдачу, или что то типа этого. Потому,что если у вас аренды на неслишком большую сумму, то платить 20% не выгодно
20% - многовато, тут соглашусь, уверен шо снижение ставки до уровня менее 10% выведет рынок из тени и в итоге многократно повысит сборы в бюджет
Так вот и я о том же. Либо при ставке 20% не получать ничего, либо при условных 10% + некой упрощёнке наполнять местные бюджеты. Думаю поступления будут очень существенные.
hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины... Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать
а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?
Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.
hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины... Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать
а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?
Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.
ну и шо в сухом остатке кроме зависти?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию 1. Человек нанял юр фирму для суд процесса. 2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны 3. Вывел эти деньги маме в сша 4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намерен https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html
Как вы думаете, что можно ему инкриминировать ?
ПС Вот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?