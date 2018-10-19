Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины... Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать
а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?
Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.
hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины... Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать
а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?
Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.
ну и шо в сухом остатке кроме зависти?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию 1. Человек нанял юр фирму для суд процесса. 2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны 3. Вывел эти деньги маме в сша 4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намерен https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html
Как вы думаете, что можно ему инкриминировать ?
ПС Вот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?
hume написав:Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))
Ремонт где то делаешь ?
Старые меняю, застройщик мало того, что поставил гвно, так ещё в комнату 17 квадратов поставил радиатор расчитанный на 11 квадратов.
Може, варто було купити квартирку на Тампере, у Захара_, в зеленій зоні??? Там радянські чавунні батареї, по 100 кг кожна.
Кабінет Міністрів України Постанова від 19.10.2018 № 867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.
С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.
А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 27 жов, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.