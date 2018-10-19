kingkongovets написав:

Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию1. Человек нанял юр фирму для суд процесса.2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны3. Вывел эти деньги маме в сша4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намеренКак вы думаете, что можно ему инкриминировать ?ПСВот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?