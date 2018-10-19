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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2472247324742475>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:13

  UA написав: до оконного профиля КВЕ.
"Ганс с нагайкой" спасет Украину.

Про оконный профиль не знал, изучу вопрос, спасибо
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:31

  kingkongovets написав:
  hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...
Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать


а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?

Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...
Не считаете ли вы, что затакой поступок его ещё раз можно премировать


а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?

Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.


ну и шо в сухом остатке кроме зависти?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:33

  hume написав:
  kingkongovets написав:Давайте я напишу, как я понял эту ситуацию
1. Человек нанял юр фирму для суд процесса.
2. Выписал себе премию (в неадекватном масштабе)за то, что суд был выигран нанятой юр фирмой. При этом даже не дождавшись выплаты от програвшей стороны
3. Вывел эти деньги маме в сша :D
4 И, вроде как, если проиграет апелляцию, то возвращать не намерен
https://lb.ua/economics/2018/10/26/4108 ... revel.html

Как вы думаете, что можно ему инкриминировать ?

ПС
Вот вы в прошлом успешный предприниматель. Как бы вы расценили если бы ваш юрист нанял юр фирму, а потом пришёл к вам просить процент от выигранного дела?

Тоже верно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ФЕЄРИЧНО. НАДА БРАТЬЗображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:45

  Первый написав:ФЕЄРИЧНО. НАДА БРАТЬЗображення


первые этажи? стопудово надо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:49

  Первый написав:ФЕЄРИЧНО. НАДА БРАТЬЗображення

Жду, когда же кто-то сделает это: замкнет стены и сделает идеальный ЖК.
ИМХО рано или поздно народ прозреет, и это г0вно превратится в тотальный неликвид.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:51

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и шо в сухом остатке кроме зависти?)

kingkongovets думает, что все завидуют молодым/регионалам/ворам/прокурорам? Совковое мышление.


ККЦ дико заздрить всім, хто їздить не на велосипеді.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:54

  hume написав:
  zzzzzz написав:
  hume написав:Сегодня зацепился с радиаторами. В Украине уже не могут сделать нормальный панельный стальной радиатор. А то, что делают радиатором назвать язык не поворачивается. Реально немецкий в два раза тяжелее. Вообще ума не приложу, что в ремонт можно качественного украинского положить. Кабель, возможно паркет, и всё))

Ремонт где то делаешь ?

Старые меняю, застройщик мало того, что поставил гвно, так ещё в комнату 17 квадратов поставил радиатор расчитанный на 11 квадратов.

Може, варто було купити квартирку на Тампере, у Захара_, в зеленій зоні???
Там радянські чавунні батареї, по 100 кг кожна.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:54

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

должна
может
вот накуа эти вбросы на вентилятор??? :shock:

и кстати каким боком это относится к теме ветки?



Постанова ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ КАБМИНА
Читайте и наслаждайтесь )))
https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch
Кабінет Міністрів України
Постанова від 19.10.2018 № 867
Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу


Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 27 жов, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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