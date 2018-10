Додано: Суб 27 жов, 2018 11:32

airmax78 написав: kingkongovets написав: hume написав: Конговец, в рамках субботнего оффтопа, расскажите пожалуйста как вы оправдаете достойного сына Украины господина коболева, который не покладая рук трудится на благо родины...

а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете? а за шо оправдывать? шо именно вы ему инкриминируете?

Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян. Премия и зп - очень поддерживаю. Но то что он бабосики в Штаты вывел... Это не очень. Хотя тоже могу понять, учитывая внутриклановые украинские терки, в результате которых можно попасть под раздачу на ровном месте, типа как Омельян.



ну и шо в сухом остатке кроме зависти?) ну и шо в сухом остатке кроме зависти?)

