Через 10-15 років, коли мешканці-неадеквати засруть помешкання і МОПи.
Може, навіть, швидше.
Тому що їх (говнюків) - там вельми дохрєна!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 жов, 2018 11:56
Через 10-15 років, коли мешканці-неадеквати засруть помешкання і МОПи.
Може, навіть, швидше.
Тому що їх (говнюків) - там вельми дохрєна!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 27 жов, 2018 12:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Говорят так ставить термоголовки не феншуйно, теплый воздух от подвода греет датчик.
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:15
Вы только не смейтесь )))
Живите своим умом!
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:35
цоколь з ремонтом, +120% в у.е.
зацініть, цоколь з ремонтом,
ремонт, видно, дорожче за саме приміщення.
+120% в у.е до ціни "голі стіни від забудовнка"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 жов, 2018 13:40, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дивно. Чомусь рожевоокулярникам не подобається житло для людей. Повторю.
Кому не подобається - подивіться в опитуванні чого хочуть люди.
Всім процвітання!
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:39
Говорят так ставить термоголовки не феншуйно, теплый воздух от подвода греет датчик.[/quote]
Это как раз как не надо делать , трубы должны выходить из стены , термоголовка развернётся , но где эконом и где феншуй
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:42
не цікаво
з.і.
дзвонив в ВП у Бучі: виявляється продають із заскленими балконами/лоджіями
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Госстатистики зафиксировали рост цен на жилье в третьем квартале
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, арматура в цене выросла в 2 раза с лета.
А это самое основное и очень дорогой компонент
Ждём стремительного дорожая
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:58
X-Fresh
Про рост цены на арматуру это в ОП рассказали ?
Вот тебе цены на арматуру в Китае
За год +17% , за месяц +2%
Живите своим умом!
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