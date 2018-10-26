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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24732474247524762477>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:56

  airmax78 написав:
  Первый написав:ФЕЄРИЧНО. НАДА БРАТЬЗображення

Жду, когда же кто-то сделает это: замкнет стены и сделает идеальный ЖК.
ИМХО рано или поздно народ прозреет, и это г0вно превратится в тотальный неликвид.


Через 10-15 років, коли мешканці-неадеквати засруть помешкання і МОПи.
Може, навіть, швидше.
Тому що їх (говнюків) - там вельми дохрєна!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kash написав: или совсем эконом https://b.radikal.ru/b17/1810/ea/baaa6560d8b3.jpg

Говорят так ставить термоголовки не феншуйно, теплый воздух от подвода греет датчик.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:15

  hume написав:
  alkasander написав:И самое главное - авторитетно критикуют, раздувая щеки люди, которые, чаще всего, ничего в этой жизни не достигли и даже у себя в семье и доме порядок не могут навести и чего-то добиться.

Если юрист вашей компании пришёл к вам с просьбой выписать ему премию в размере (или приблизительно в размере), которую ваша компания потратила на услуги юридической фирмы, которая, в свою очередь и выиграла дело (первый раунд). На ваш резонный вопрос "за что?" он отвечает - "за правильно выбранную компанию"

Отвечу я, если бы я такое отчудил у своего работодателя, то в лучшем случае остался бы при работе.


Вы только не смейтесь )))
26 жовтня 2018 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся у своїй резиденції з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Володимировичем Коболєвим.

За труди на благо Української держави та утвердження Помісної Української Православної Церкви Предстоятель Київського Патріархату нагородив голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва Одреном святого Андрія Первозваного II-го ступеня, першого заступника голови правління Сергія Віталійовича Перелому Одреном святого Андрія Первозваного II-го ступеня та Президента асоціації "Спадщина України" Ірину Юліанівну Квасницю Орденом святого архістратига Михаїла.

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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:35

цоколь з ремонтом, +120% в у.е.

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodayu-ili-menyayu-v-g-bucha-1-komn-kv-ru-na-2-h-komn-kv-ru-v-buche-IDBiY7g.html
зацініть, цоколь з ремонтом,
ремонт, видно, дорожче за саме приміщення.

+120% в у.е до ціни "голі стіни від забудовнка"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 жов, 2018 13:40, всього редагувалось 3 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дивно. Чомусь рожевоокулярникам не подобається житло для людей. Повторю.
Зображення

Кому не подобається - подивіться в опитуванні чого хочуть люди.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:39

Говорят так ставить термоголовки не феншуйно, теплый воздух от подвода греет датчик.[/quote]
Это как раз как не надо делать , трубы должны выходить из стены , термоголовка развернётся , но где эконом и где феншуй
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:42

  Долярчик написав:.. де коменти?

- чи тут, тільки відкривають/читають останню сторінку і починають строчити.... - і ніхто не перечитує пропущені сторінки?! :mrgreen:

не цікаво

з.і.
дзвонив в ВП у Бучі: виявляється продають із заскленими балконами/лоджіями
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Госстатистики зафиксировали рост цен на жилье в третьем квартале
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, арматура в цене выросла в 2 раза с лета.
А это самое основное и очень дорогой компонент
Ждём стремительного дорожая
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 13:58

X-Fresh

https://www.metalika.ua/statistic/26-2018.html

Про рост цены на арматуру это в ОП рассказали ? :mrgreen:

Вот тебе цены на арматуру в Китае
http://www.custeel.com/en/price.jsp
За год +17% , за месяц +2%
Живите своим умом!
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