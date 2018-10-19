Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тобто 0,685% від довоєнних КРЖН приблизно теж просів на 30..40% де ріст? нема ні абсолютного, ні відносного (м2 відносно з.п.) від березня фактично ріст з.п. припинився, а враховуючи курс ПА28, навіть, з.п. припала
Що цікаво, ціни на житло в Тернополі приблизно такі як у Бучі/Ірпені.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 жов, 2018 14:33, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
- чи тут, тільки відкривають/читають останню сторінку і починають строчити.... - і ніхто не перечитує пропущені сторінки?!
не цікаво
з.і. дзвонив в ВП у Бучі: виявляється продають із заскленими балконами/лоджіями
1) як не цікаво, як там балкони позамуровували зігзагами - хто як хотів! 2) тобто, забудовник вже все засклив? (ідеальний забудовник! )
буде здавати зашкленим.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Кабінет Міністрів України Постанова від 19.10.2018 № 867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.
С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.
А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.
Интересно, сколько потянет квартира 100 м. за отопление. Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки. Что лучше х-з. Будет весело
Кабінет Міністрів України Постанова від 19.10.2018 № 867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.
С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.
А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.
Интересно, сколько потянет квартира 100 м. за отопление. Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки. Что лучше х-з. Будет весело ===-=== буде грусно, ібо молдаванські з.пл. і гейропейські ціни на енергоносії
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.