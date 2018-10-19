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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2474247524762477>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:07

  X-Fresh написав:Кстати, арматура в цене выросла в 2 раза с лета.
А это самое основное и очень дорогой компонент
Ждём стремительного дорожая

https://www.metalika.ua/statistic/26-2018.html
kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:17

  X-Fresh написав:Кстати, арматура в цене выросла в 2 раза с лета.
А это самое основное и очень дорогой компонент
Ждём стремительного дорожая

Интересно, как теперешний мнимый рост цены на арматуру повлияет на уже построенное (в прошлом) жилье КРЖН? Риспект, переставай пить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:18

  BIGor написав:
  X-Fresh написав:Кстати, арматура в цене выросла в 2 раза с лета.
А это самое основное и очень дорогой компонент
Ждём стремительного дорожая

Интересно, как теперешний мнимый рост цены на арматуру повлияет на уже построенное (в прошлом) жилье КРЖН? Риспект, переставай пить.

Сделает уже построенное дороже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:25

  BIGor написав:
  X-Fresh написав:Кстати, арматура в цене выросла в 2 раза с лета.
А это самое основное и очень дорогой компонент
Ждём стремительного дорожая

Интересно, как теперешний мнимый рост цены на арматуру повлияет на уже построенное (в прошлом) жилье КРЖН? Риспект, переставай пить.

зараз з.п. по Києву на серпень 480у.е
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
а 5 років тому було 700у.е.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2013

тобто 0,685% від довоєнних
КРЖН приблизно теж просів на 30..40%
де ріст?
нема ні абсолютного, ні відносного (м2 відносно з.п.)
від березня фактично ріст з.п. припинився, а враховуючи курс ПА28, навіть, з.п. припала

Що цікаво, ціни на житло в Тернополі приблизно такі як у Бучі/Ірпені.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 жов, 2018 14:33, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:26

  flyman написав:
  Долярчик написав:.. де коменти?

- чи тут, тільки відкривають/читають останню сторінку і починають строчити.... - і ніхто не перечитує пропущені сторінки?! :mrgreen:

не цікаво

з.і.
дзвонив в ВП у Бучі: виявляється продають із заскленими балконами/лоджіями

1) як не цікаво, як там балкони позамуровували зігзагами - хто як хотів! :mrgreen:
2) тобто, забудовник вже все засклив? (ідеальний забудовник! :idea: :D )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:28

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:.. де коменти?

- чи тут, тільки відкривають/читають останню сторінку і починають строчити.... - і ніхто не перечитує пропущені сторінки?! :mrgreen:

не цікаво

з.і.
дзвонив в ВП у Бучі: виявляється продають із заскленими балконами/лоджіями

1) як не цікаво, як там балкони позамуровували зігзагами - хто як хотів! :mrgreen:
2) тобто, забудовник вже все засклив? (ідеальний забудовник! :idea: :D )

буде здавати зашкленим.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:39

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

должна
может
вот накуа эти вбросы на вентилятор??? :shock:

и кстати каким боком это относится к теме ветки?



Постанова ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ КАБМИНА
Читайте и наслаждайтесь )))
https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch
Кабінет Міністрів України
Постанова від 19.10.2018 № 867
Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу


Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.


Интересно, сколько потянет квартира 100 м. за отопление.
Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:47

  Хомякоид написав:Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.


https://io.ua/7497236
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:47

quote="4483690:Хомякоид"
  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/642027/

должна
может
вот накуа эти вбросы на вентилятор??? :shock:

и кстати каким боком это относится к теме ветки?



Постанова ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ КАБМИНА
Читайте и наслаждайтесь )))
https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch
Кабінет Міністрів України
Постанова від 19.10.2018 № 867
Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу


Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.


Интересно, сколько потянет квартира 100 м. за отопление.
Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D
===-===
буде грусно, ібо
молдаванські з.пл. і гейропейські ціни на енергоносії
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:49

  Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D

Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))

На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение)
Живите своим умом!
zzzzzz
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