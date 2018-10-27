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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24752476247724782479>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:58

  zzzzzz написав:
  Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D

Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))

На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение)


вы говорите про небоскребы со стекла и бетона ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:01

  zzzzzz написав:
  Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D

Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))


150 метров, счетчик, крышная котельная, платил 2300 грн за отопление в среднем по прошлой зиме. Как бы если будет через пару лет 4600 грн, то конечно неприятно, но не смертельно. Больше ударит по рабочему классу, трудовому крестьянству и научной интеллигенции, тем паче найдут способ как сократить количество субсидиантов, иначе никакой бюджет не выдержит.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:01

  moldashavanin написав:
  zzzzzz написав:
  Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D

Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))

На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение)


вы говорите про небоскребы со стекла и бетона ?

Я говорю про жк где есть большие квартиры но места ужасные возле железной дороги и могилок.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Интересно, сколько потянет квартира 100 м. за отопление. Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки. Что лучше х-з. Будет весел

як справи у чабанах?
дошки вжє закуплєні?
чи куплєна буржуйка?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:02

  freeze написав:
  zzzzzz написав:
  Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D

Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))


150 метров, счетчик, крышная котельная, платил 2300 грн за отопление в среднем по прошлой зиме. Как бы если будет через пару лет 4600 грн, то конечно неприятно, но не смертельно. Больше ударит по рабочему классу, трудовому крестьянству и научной интеллигенции, тем паче найдут способ как сократить количество субсидиантов, иначе никакой бюджет не выдержит.

Ты в Одессе по моему живешь ?))
Как бы в Киеве немного холоднее))

В Одессе средняя температура зимы на 3,5 градуса выше чем в Киеве.

И не забываем что еще и горячая вода подорожает
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:10

  zzzzzz написав:Ты в Одессе по моему живешь ?))
Как бы в Киеве немного холоднее))


В Киеве народ более крепкий и морозоустойчивый, это компенсирует климатическую разницу.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:16

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Ты в Одессе по моему живешь ?))
Как бы в Киеве немного холоднее))


В Киеве народ более крепкий и морозоустойчивый, это компенсирует климатическую разницу.

Продавцы зимних курток и шуб с тобой поспорят ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:19

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  X-Fresh написав:Кстати, арматура в цене выросла в 2 раза с лета.
А это самое основное и очень дорогой компонент
Ждём стремительного дорожая

Интересно, как теперешний мнимый рост цены на арматуру повлияет на уже построенное (в прошлом) жилье КРЖН? Риспект, переставай пить.

Сделает уже построенное дороже.

Ейр, Вы же вроде экономист. А пишете чушь. Цены на КРЖН зависят от платежеспособного спроса.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:39

  zzzzzz написав:
  Хомякоид написав: Да, хрущи будуть заколачивать окна. Может начнут устанавливать печки буржуйки.
Что лучше х-з. Будет весело :D

Думаю тем кто живет в хрущах дадут субсидии. А вот интересно что будет с большими квадратурами в жк с видами на могилки и ЖД которые стоит КГС И УКРБУД ))

На этом фоне совкошлак с мелкой квадратурой может замедлить падение)


Самый сок это старый фонд больших метражей.
Пишут что в следующем году треть ВВП надо отдать как долги.
Думаю все что раньше видели, будет цветочки.
Может метро не строят что-то знают. Начнется свал то метро которое ездит остановят.
Меньше 1 млн. обычно метро не ездит.
Вернемся к временам Киева во время Речи Посполитой.
40 тыс. населения для приграничного города достаточно, все остальные на свал в Европу. :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:40

  kash написав:
  Natt написав:
  kash написав:Если центральное отопление может лучше биметалл ? Есть счётчик - максимально какая влезет . А панельная наверно kermi , на олх валом
Кстати, тоже слышала, что радиаторы Керми - вполне нормальный вариант по цене и качеству. А вот на олх я бы их не покупала, все-таки это площадка для бу товаров, новые лучше покупать в магазине, с гарантией и т.д., ИМХО. Вот ориентировочные цены https://sogreem.kiev.ua/otoplenie/radiatory_kermi

Олх ещё и площадка для продажи ненужных, неудачно купленных , и ворованных строителями новых вещей . Конечно не для людей ценящих время, но так и форум не для таких людей


а почему только б/у на олх? вот подбираю проектор в гостинную, на розетке цена 25 тыс, на олх такой же новый 16-18 тыс.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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